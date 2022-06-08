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6 yıldır evlerinden uzak Tel Rıfatlı sivillerin umudu Türkiye

DHA

6 yıldır evlerinden uzak Tel Rıfatlı sivillerin umudu Türkiye


Hasan KIRMIZITAŞKadir GÜNEŞ/SURİYE, (DHA)SURİYE´de 6 aylı önce terör örgütü PKK/YPG´nin kontrolüne giren Tel Rıfat kentinden göçe zorlanıp, Türkiye sınırına yakın noktada bulunan Azez kırsalındaki çadır kentlere yerleşen binlerce Suriyeli, Türk Silahlı Kuvvetleri´nin operasyon sinyali ile evlerine dönmeyi umut etmeye başladı. Kaybettikleri umutlarının yeniden yeşerdiğini belirten Suriyeli siviller, çocuklarının büyük bölümünün evlerini hiç görmediklerini söyledi.
Terör örgütü PKK/YPG, 2016 yılının şubat ayında 250 bin kişinin yaşadığı Tel Rıfat ve bağlı köylerini ele geçirdi. Terör örgütü, nüfusunun yüzde 95´ini Arapların oluşturduğu Tel Rıfat´ta uyguladığı baskı ve sindirme politikası ile bölge halkını göçe zorladı. Binlerce kişi, evlerini terk ederek farklı ülkelere veya Suriye içinde güvenli bölgelere göç etti. Yerlerinden olan yaklaşık 60 bin Tel Rıfatlı ise evlerine en yakın nokta olan Azez kırsalında Türkiye sınırına yakın bölgede İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından kurulan çadır kentlere yerleşti.
Yıllardır hem evlerine yakın olması hem de özellikle savaş uçaklarının bombardımanından korunmak için Türkiye sınırının yanı başında bulunan çadır kentlerde zorlu koşullarda yaşam mücadelesi veren Tel Rıfatlılar, TSK´nın bölgeye yönelik olası harekatı ile doğdukları topraklara geri dönmeyi umut ediyor.
6 YILDIR ÇADIR KENTTE ZORLU YAŞAM
6 yılı aşkın süredir çadırlarda zorlu yaşam mücadelesi verdiklerini anlatan Tel Rıfatlılar, evlerine geri dönecekleri günü heyecanla beklediklerini söyledi. Evlerinden 25 kilometre uzaklıkta, çadırda, sefalet içinde yaşadıklarını belirten Tel Rıfatlılar, Türkiye´nin yardımlarıyla hayatlarını sürdürdüklerini söyledi.
Türkiye´nin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları ile yüz binlerce kişinin evlerine dönmesine olanak sağlamasının kendilerini de umutlandırdığını anlatan Suriyeli siviller, Tel Rıfat ve Münbiç´e hareket düzenlenecek olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Evlerini dönme hayali kuran Suriyeliler, eski günlerine dönmek istediklerini ifade etti.
`OPERASYONU SONUNA KADAR DESTEKLİYORUZ´
Çadır kentte yaşayan Mahmud Ammar (73), doğduğu topraklardan PKK/YPG terör örgütü tarafından zorla çıkarıldığını söyledi. Teröristlerin kontrolü sağlamasının ardından Tel Rıfat´tan ayrılarak çadırlarda yaşamaya başladıklarını anlatan Ammar, "Yıllardır buralarda büyük eziyet çekiyoruz. Mecburen buradayız ve evimize dönmek istiyoruz. Biz buradaki çadırlarda yaşayan insanlar olarak Tel Rıfat´a yapılacak olan operasyonu sonuna kadar destekliyoruz. Sahibi olduğumuz topraklara geri dönmemizi sağlayacak olan Türkiye´ye çok teşekkür ederiz" dedi.
`YILLARDIR OPERASYONU BEKLİYORUZ´
6 çocuk babası Yusuf El Sadi (47) ise 6 yıl önce terör örgütünün baskısı ile Tel Rıfat´tan ayrıldığını söyledi. Memleketinden ayrıldıktan sonra dünyaya gelen 3 çocuğunun Tel Rıfat´ı sadece isim olarak bildiğini söyledi. Terzilik yaptığını, terör örgütünün baskısı nedeniyle iş yeri ve evini terk ederek çadırda yaşamak zorunda kaldığını vurgulayan Yusuf El Sadi, "Yıllardır evlerimize geri dönebilme umudu ile yaşıyoruz. Bizim bu umudumuzu korumamızın tek sebebi Türkiye. Evlerimize dönmek için bu operasyonu bekliyoruz. O eski günlerimize bir an önce dönmek istiyoruz. 6 çocuğum var, 3´ü burada doğdu. Çocuklarım Tel Rıfat´ı hiç görmedi, sadece ismini biliyorlar. Tek dileğimiz ailelerimiz ile birlikte memleketimize dönmek. Çocuklarımız çadırda değil, kendi evinde yaşasın istiyoruz" ifadelerini kullandı.
ÇOK SAYIDA ÇOCUK, TEL RIFAT´IN SADECE İSMİNİ BİLİYOR
Aileleriyle birlikte çadır kentlerde zorlu koşullarda yaşamlarını sürdüren binlerce çocuk ise Tel Rıfat´ı sadece isim olarak biliyor. Birçoğu çadır kentlerde dünyaya gelen, bazıları ise zorunlu göç sırasında henüz bebek olan çocuklar, ailelerinin anlattığı evlerini görebilmek için Türkiye´nin Tel Rıfat´ı teröristlerden temizlemesini beklediklerini ifade etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ-Kadir GÜNEŞ
2022-06-08 09:53:39

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