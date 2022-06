Başkan Fadıloğlu önce tavsiyelerini sıraladı sonra da tenis oynadı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu,lise öğrencileri ile bir araya geldiği Kariyer Günlerinde, hayat tecrübelerinden örnekler sunarak, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.Başkan Fadıloğlu, program sonunda ise öğrencilerle tenis oynadı.

İlçe genelinde eğitim gören öğrencilerle her fırsatta bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak Bayraktar Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen “Kariyer Günleri” programında, 11 ve 12. sınıfı öğrencileriyle buluştu. Programa; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, Bayraktar Anadolu Lisesi Müdürü Abdülmecit Şahin, öğretmenler ve öğrenciler katıldılar. Başkan Fadıloğlu, program sonunda öğrencilerle tenis maçı yaptı.

''İyi birey olursak önümüz her zaman açık''

Programa konuşmacı olarak katılan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, ilk olarak hayat tecrübelerini öğrenciler ile paylaştı. Öğrencilere kendi hayatından kesitler anlatan Başkan Fadıloğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle misafirperverliğiniz için teşekkür ediyorum. Tabii 12. sınıf öğrencilerimiz için sınava çok az bir süre kaldı ve sınava kilitlendiler. Şimdiden tüm öğrenci arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Tabi akademik başarı mutlak olarak gerekli fakat bir insan kendini sosyal olarak geliştirmemişse akademik başarının da hiçbir manası yoktur. Şu anda sizlerin hayalleri, idealleri var, olması da lazım. Büyük hedefler koymak lazım ama bu hedeflere koşarken, insani değerleri hiçbir zaman unutmamamız lazım. Akademik çalışmaların yanında eğer iyi birey olursak, önümüz her zaman açıktır. Allah’ın izniyle ummadığınız yerden ummadık kapılar açılacaktır. Bunun için de işinizi yaparken sizden istediğim tek şey işinizi severek yapın. Bulaşık mı yıkayacaksın, en iyi bulaşığı sen yıka. Yemek mi yapacaksın, en iyi yemeği sen yap. Makine mi tamir edeceksin, en iyi makineyi sen tamir et. Ne yaparsanız yapın ama severek ve özen göstererek yapın. Bunda da asıl mesele iyi insan olabilmek. İyi insan derken de ben demeden arkadaşım diyebiliyorsanız, saygıda, edepte, adapta, ölçüleri tutturamıyorsanız, akademik olarak isterseniz yüzde birlik dilime girin ama diğer özellikleriniz yoksa nitelikli birey değilsiniz ve başarılı da değilsinizdir.”

Başkan Fadıloğlu, programın geri kalan bölümünde öğrencilerin sorularını cevapladı. Program sonunda Başkan Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Fadıloğlu, daha sonra öğrenciler ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.