Üniversiteli gençler ortaokul öğrencileri ile oyun oynadı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programı ile Bilgisayar Teknolojileri Programı öğrencileri, Oğuzeli Yatılı Bölge Ortaokulunda (YİBO) çocuklara eğitsel oyunlar oynadı.

Toplumsal Duyarlılık Projeleri (TDP) dersi çerçevesinde Öğr. Gör. Yasin Eroğlu ve M. Çağrı Yıldız koordinesinde gerçekleşen etkinlikte, öğrenciler oldukça keyifli anlar yaşadı. Teknolojinin gelişmesi, kentleşme oranının artması gibi sebeplerden dolayı çocukların eskisi gibi dışarıda oyun oynayamadığını ifade eden Öğr. Gör. Yasin Eroğlu, ''Yeni nesillerde hareketsizlik yüzünden oluşan hastalıklarda artış oluyor. Çocuklar evden dışarı çıkmıyor sadece bilgisayar başında vakit geçiriyor. Oyun oynamak çocukların fizyolojik, sosyolojik ve psikolojik gelişimleri için çok önemli. Bugün eğitsel oyunlarımızla bu duruma farkındalık kazandırmak istedik'' dedi.

Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Memet Şahin ise oyunların kültürümüzün bir parçası olduğunu ve onlara sahip çıkarak gelecek kuşaklara aktarması gerektiğini belirterek, Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Hüseyin Gülsevgi ve Müdür Yardımcısı Mustafa Terlemez’e teşekkür etti.

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