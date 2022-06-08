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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep’te “obezite” temalı sağlıklı yaşam festivali

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlıklı yaşamın bir kültür haline getirmek için ilk kez Sağlıklı Yaşam Festivali düzenlendi.

Gaziantep’te “obezite” temalı sağlıklı yaşam festivali

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlıklı yaşamın bir kültür haline getirmek için ilk kez Sağlıklı Yaşam Festivali düzenlendi.
Her yıl farklı bir sağlık temasıyla Gazi şehirlilerin yaşımına dokunacak festivalin ilk teması “Obezite” oldu. Festival Park’ta gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde il genelindeki tüm özel ve kamu hastaneleri başta olmak üzere sağlıklı yaşam merkezleri ve sivil toplum kuruluşları toplamda 60 stant açtı.
Stantlarda modern dünyanın en sık rastlanılan hastalığı obezite için ziyaretçilere bilgi verilirken, talep edilmesi durumunda vatandaşların boy, kilo ve kronik rahatsızlıkları üzerinden beslenme ve tedavi konularına ilişkin tavsiyelerde bulunuldu.
GBB Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, bu yıl ilki düzenlenen Sağlıklı Yaşam Festivali’nin ilk temasının “Obezite” olduğunu belirterek şunları kaydetti, “Tüm dünya 2 yıl boyunca pandeminin etkisinde kaldı. Dolayısıyla bu süreçte insanlarımız daha pasif hale geldi. Yaşamlarını eski düzende olduğu gibi sürdüremedi. Bu noktada insanlarımız artık hayatlarını yeni dünya düzenine adapte etmesi gerekiyor. Nihayetinde insanların hareketli yaşama teşvik edilerek daha sağlıklı nesillerin ortaya çıkması hayatın devamlılığı için elzem bir durum. Artık hastalığa değil, artık sağlığın iyilik halinin devamlılığına yatırım yapılmalı. Politikalarımızı da Gaziantep Büyükşehir olarak bu doğrultuda düzenliyoruz. Bu düşünceden hareketle de bugün bu festivaldeyiz.”
Gaziantep genelinde bulunan tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarının Festival Park’ta olduğunu söyleyen Tolay, sözlerini şöyle sürdürdü, “Festivaldeki amacımız, sağlığın önemini vurgulamak. Vatandaşlarımıza sağlığını koruması için nasıl bir yol izlemesi gerektiğini aktarmak. Buradaki etkinlikleri vatandaşlarımızın gündelik yaşamlarında alışkanlık haline getirmeyi istiyoruz. Bu bilinci koruyarak farkındalığa dönüştürmek hedefimiz. Artık 4 tekerle değil, kendi ayaklarımızla kendi sağlığımızı elde etmeliyiz. Asansörü değil, merdiveni kullanmalıyız. İş yerlerimize ve yakın yerlere kendi imkanlarımızla yürüyerek aktivite içerisinde gitmeliyiz. İnce ayrıntıları düşünerek yaşam kalitemizi her gün bir adım daha ileriye taşımalıyız.”
Sağlıklı yaşamla ilgili konuların tüm detaylarıyla ele alındığı festivalde diyetisyenler ve doktorlar ile söyleşiler, spor aktiviteleri, sağlıklı yiyecek tarifleri, tadımlar, çekilişler, yarışmalar ve DJ performanslarıyla katılımcılara keyifli bir gün yaşatıldı.
Öte yandan “Sağlıklı Beslenme” ve “Obezite ve Metabolik Hastalıklar” konulu söyleşilerde Prof. Dr. Efsun Karabudak, Dr. Dyt Zeynep Parlak Özer, Dr. Dyt Hülya Yılmaz, Uzm. Dr. Saadettin Öztürk, Op. Dr. Anıl Özmutlu, Uzm. Dr.Serdar Keçeoğlu, Op. Dr. Ali Bora Üstünsoy ve Dr. Öğr. Üyesi Başar Aksoy katılımcılara beslenme şeklinin önemine yönelik eğitici bilgiler verdi, merak edilen soruları yanıtladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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