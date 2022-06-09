GİBTÜ’de mezuniyet heyecanı GİBTÜ öğrencileri kep attı

Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ilk mezunlarını verdi. Öğrenciler ve aileler Sanatçı Uğur Işılak’ın sahne aldığı mezuniyet töreninde unutulmaz bir gün yaşadılar.

GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, GİBTÜ’nün her geçen gün büyüyen ve gelişen bir üniversite olduğunu, ilk mezunlarını vermenin haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti. Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden görkemli mezuniyet töreni. 20212022 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni GİBTÜ Kampüs’ünde yapıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ve Kur'anı Kerim tilaveti okunmasının ardından açılış konuşmalarıyla başladı. Mezun öğrencilere diploma takdimi, kep atma töreni ve sonrasında toplu fotoğraf çekimin ardından sona erdi. Törenden sonra öğrenciler ve aileler Sanatçı Uğur Işılak’ın sahne aldığı konserde unutulmaz bir gün yaşadılar. Mezuniyet töreninde konuşan, Rektör Hatipoğlu, yorucu ve keyifli bir eğitim sürecini geride bıraktıklarını ifade etti. Hatipoğlu, “Üniversitemizin 20212022 eğitim ve öğretim yılı mezuniyet töreninde bulunmaktan bu güzel atmosferi yaşamaktan büyük gurur duyuyorum. Mezun öğrencilerimiz bizim gurur kaynağımız. Öğrencilerden beklentimiz yaşamımızın her döneminde farklı düşüncelere saygılı, milli ve manevi değerlere bağlı erdemli bireyler olmanız. Biz GİBTÜ olarak 3 yıl gibi kısa bir sürede çok yol kat ettik. Bu yolda yorulmadan yılmadan devam edeceğiz” dedi.

Törene; Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık, GİBTÜ öğretim üyeleri, idari personel, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

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