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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kolej öğrencileri Anadolu'yu geziyor

İHA

Kolej öğrencileri Anadolu'yu geziyor

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencileri Anadolu'nun dört bir yanındaki tarihi ve tabii güzellikleri yerinde incelemeye devam ediyor. Ege bölgesine yönelik düzenlenen gezi etkinliğinde öğrenciler bölgede bulunan tarihi antik kentleri ve tabii güzellikleri keşfetti.
20212022 eğitim öğretim yılında birçok akademik başarının yanı sıra sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal başarılara imza atan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri, düzenlenen sosyal ve kültürel gezilerle derslerde gördükleri Anadolu'nun zenginliklerini yerinde inceleme fırsatı buluyor. Ege bölgesine yönelik gerçekleştirilen gezi gözlem ziyaretleri hakkında bilgiler veren GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet, “Yoğun geçen akademik maratonun ardından öğrenciler ve velilerimizin katılımıyla Anadolu’nun tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmaya yönelik gezilerimizi gerçekleştiriyoruz. Ege Bölgesi’nde İzmir ve çevresine yönelik düzenlenen gezimizin ilk durağı İzmir'in Şirince ilçesi, Meryem Ana Evi ve Efes Antik Kenti idi. İkinci gün tekne turu ile Didim koylarını gezen öğrencilerimiz, burada denize girme imkanı buldular. Üçüncü günümüzde Denizli/Pamukkale’yi ziyaret eden ve travertenlerden Hierapolis Antik Tiyatrosu’na olan gezilerini tamamlayan öğrencilerimiz gezinin son gününü İzmir Panoramik Müzesi’nde geçirdiler. Öğrencilerimiz, rehberler eşliğinde ziyaret edilen yerlerin tarihini ve coğrafi özelliklerini öğrenirken doğanın ve tarihin eşsiz dokusunu doyasıya deneyimlediler ve aynı zamanda da eğlenceli vakit geçirerek gezimizi tamamladılar. Derslerde işlenen Anadolu'nun tarihi ve doğal güzelliklerinin yerinde görülmesi ve sahip olduğumuz zenginliklerin fark edilmesine yönelik kültür gezilerimiz önümüzdeki süreçte de devam edecektir” dedi.

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