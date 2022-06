Şehitkamil'de kadınların el emekleri görücüye çıktı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, aile merkezlerinde faaliyet gösteren el beceri kurslarının sergi açılışını yaptı. Sergiyi gezen ve ortaya çıkan eserlerin göz kamaştırdığını kaydeden Başkan Fadıloğlu, aile merkezleri bünyesinde eğitim gören kursiyerlerin her geçen gün farklı ürünler sergilediklerini söyledi.

Şehitkamil Belediyesi’ne bağlı aile merkezleri bünyesinde eğitim gören kursiyerler, her yıl olduğu gibi bu yıl da işledikleri el emeği göz nuru eserlerini bulundukları aile merkezlerinde sergilediler. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Bülbülzade Aile Merkezi’nde açılışını yaptığı sergiyi gezerek, her zaman farklı ve işe yarayacak ürünlerin üretilmesi gerektiğini ifade etti. Aile merkezlerinde kurs gören kadınlar Antep işi, tel kırma, iğne oyası, mutfak takımı, rölyef, kara kalem resim, yağlı boya, ahşap boyama gibi ürünlerini sergilediler. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, daha sonra Hanımlar Lokali Aile Merkezi, Münifpaşa Aile Merkezi, Selimiye Aile Merkezi ve Biruni Aile Merkezlerindeki sergilerin de açılışını yaparak, üretilen eserleri inceledi. Başkan Fadıloğlu’na Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, Merveşehir Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcıları Ramazan Özdemir, Haktan Karakuş ve Sevil Pütrü de eşlik etti.



“Emeği geçen hocalarımıza, kursiyerlerimize teşekkür ediyorum”

Sergi açılışında konuşan ve serginin açılmasında katkı sunan herkese teşekkür eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bugün, aile merkezlerimizde eğitim gören kursiyerlerimizin yapmış olduğu ürünlerin sergisine katıldık. 33 aile merkezimizin içerisinde normal şartlarda biz Şehitkamil Belediyesi olarak yıllık hepsinin toplandığı bir sergi yapıyorduk ama diğer taraftan da her aile merkezimizdeki kardeşlerimizin yapmış oldukları ürünleri yerinde görebilmek adına her aile merkezimizde ayrı bir sergimiz, bunun hepsinin birleştiği de Şehitkamil Sanat Merkezimizde bir sergimiz oluyor. Bugün ziyadesiyle mutlu oldum. Burada gezerken, hanım kardeşlerimizin hem aile bütçelerine katkı sağlamak adına hem de hobilerini değerlendirmek adına yapılan çalışmalar. El emeği, göz nuruyla bu ürünleri hayata geçiriyorlar. Ucuz parçadan alınan kumaşlardan kıyafetlerin dikilmesi, daha önce kullanılmayan nakışların yeniden aranje edilerek bunların günümüze uygun hale getiriliyor olması büyük bir beceri istiyor. Ahşap boyamasından Antep işine kadar, özellikle Antep işinin de bizden sonraki nesillere aktarılabilmesi adına bu gelenek ve göreneğimizin devam etmesi noktasında hocalarımıza teşekkür ediyorum. Tabii bu iş tek boyutlu değil, buradaki hanım kardeşlerimizin ilgi duymasıyla doğru orantılı. Onlarda bir öğrenci psikolojisiyle buraya günlük geliyorlar. Bunun neticesinde de bu eserler ortaya çıkıyor. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza, hocalarımıza, Halk Eğitim Merkezinden destek veren hocalarımıza, kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Milletin malı millete hizmet ediyor. Bu tür faaliyetleri arttırarak devam ettirmek istiyoruz. Kurumlar arası iş birliği çerçevesinde her kurumdan bu tür destekleri alıyoruz. İnşallah daha nitelikli hizmetleri vatandaşlarımıza vermeye gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

