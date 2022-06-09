İslahiye'de örtü altı çilekte hasat zamanı



Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, alternatif ürün olarak üretimi yaygınlaşan ve örtü altında yetiştirilen çilekte sezonun ilk hasadı başladı. 200 dekar alanda 8 ayda 600 bin ton çilek üretimi hedefleniyor.

Huzurlu Yaylası ile Amanos Dağları´nın eteklerindeki İdilli, Yağızlar, Köklü, Tandır ve Boğaziçi mahallelerinde yer alan 200 dekarlık alanda örtü altında yetiştirilen doğal çileklerin ilk hasadına başlandı. 8 ay hasadı yapılan çilekte, dekar başına 3 ton olmak üzere toplam 600 bin ton rekolte hedeflendi. Toplanan çileklerin tarla başında 1'er kiloluk kaplarla çevre il ve ilçelere 15 liradan satılması ise üreticiyi sevindiriyor.

İdilli Mahallesi´nde devletin fide desteğiyle 2 yıl önce çilek yetiştiriciliğine başlayan Yılmaz Sarıçam, "2 dönüm alanda hiçbir ilaç kullanmadan doğal olarak örtü altında ürettiğimiz çileğin hasadına başladık. 2 dönümde yılda ortalama 6 ton ürün alabiliyorum. Doğal olarak yetiştirdiğimiz çileğin kilosunu 15 liradan satıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2022-06-09 13:43:48



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