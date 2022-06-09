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Demet Akalın Gazianteplileri coşturdu Demet Akalın, “Kadın Dostu Kent Gaziantep” mobil uygulamasının tanıtımında sahneye çıktı

İHA

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, "Kadın Dostu Kent Gaziantep" mobil uygulamasının tanıtımı çerçevesinde Gazianteplilere konser verdi. Konsere katılan binlerce Gaziantepli, ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın şarkılarıyla coştu.

Demet Akalın Gazianteplileri coşturdu Demet Akalın, “Kadın Dostu Kent Gaziantep” mobil uygulamasının tanıtımında sahneye çıktı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, “Kadın Dostu Kent Gaziantep” mobil uygulamasının tanıtımı çerçevesinde Gazianteplilere konser verdi. Konsere katılan binlerce Gaziantepli, ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın şarkılarıyla coştu.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Kadın Dostu Gaziantep" mobil uygulaması hayata geçti. Öğle saatlerinden sonra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte "Kadın Dostu Gaziantep" mobil uygulamasının tanıtımını yapan ünlü şarkıcı Demet Akalın, akşam saatlerinde de uygulamanın tanıtımı çerçevesinde Gazianteplilere konser verdi.

Alanı dolduran binlerce kişi Demet Akalın'ın şarkılarıyla coştu
"Kadın Dostu Gaziantep Uygulaması Tanıtımı Demet Akalın Konseri" Gaziantep Festival Park' ta düzenlendi. Akşam saat 20.00 sıralarında başlayan konserde sahneye çıkan ünlü şarkıcı Demet Akalın, birbirinden çok tanınan onlarca şarkısını Gaziantepliler için seslendirdi. Konser alanını dolduran binlerce Gaziantepli ise Demet Akalın'ın şarkılarıyla hem coştu hem de keyifli anlar yaşadı.

Akalın, hayranlarının arasında şarkı söyledi
Konser alanını dolduran binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşatan Demet Akalın, konser sırasında sahneden inerek hayranlarının arasında şarkı söyledi. Özellikle kadın ve çocuk hayranlarına yoğun ilgi gösteren Akalın, konser alanında uzun bir tur atarak hayranlarıyla yan yana şarkılarını seslendirdi. Konsere katılan binlerce kişi, Akalın'ın şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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