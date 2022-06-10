Sağlık-Sen’de seçim heyecanı Delege seçimleri rekor katılımla tamamlandı Başkan Arayıcı: "Açık ara farkla kazandık"

SağlıkSen Gaziantep Şubesi'nin delege seçimleri, üyelerin rekor orandaki katılımıyla tamamlandı.

Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, üyelerin yaklaşık yüzde 80'inin katılım sağladığı delege seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada, " Gaziantep Şubesi olarak kaybedeni olmayan, kazananı ise tüm sağlık çalışanlarının olduğu bir seçim sürecini geride bıraktık. Seçimlere katılarak oyunu kullanan ve sendikamızın geleceğine yön veren tüm üyelerimize teşekkür ediyor, seçilen delegelerimizi de tebrik ediyorum" diye konuştu.



“Seçimleri açık ara farkla kazandık”

Delege seçim sürecinin mevcut yönetimin başarısı ile sonuçlandığına dikkat çeken Başkan Mehmet Ali Arayıcı, "Her zaman söylediğimiz gibi biz büyük bir aileyiz. Bu ailenin her ferdi çok değerlidir. Üyelerimizin büyük bir katılım ve teveccüh gösterdiği seçimleri de mevcut yönetim kurulu olarak 13824 olarak kazanmış bulunuyoruz” dedi.



“Kaybedeni olmayan bir seçim oldu”

Seçimlere katılan tüm üyelere teşekkür eden Arayıcı, “Seçimleri kazanan delegelerimizi ve ekibimizi de yürekten tebrik ediyorum ve üstüne basarak ifade ediyorum ki kaybedeni olmayan, kazananı ise tüm sağlık çalışanlarımızın olduğu bir seçim olmuştur. Demokrasi şölenine dönüşen seçim sürecinde üyelerimizin göstermiş olduğu feraset çok şey anlatıyor. Mutluyuz, gururluyuz. Bize oy veren, vermeyen bütün üyelerimiz SağlıkSen ailesinin bir parçası, bu davanın bir neferidir. Bu bilinçle hareket etmeye devam edeceğiz. Değerli üyelerimizin sahip olduğu bu ferasetin davamıza yüklediği anlam ve bize yüklediği sorumluluğun bilinciyle yeni dönemde daha da güçlenerek birlikte yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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