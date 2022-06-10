GAÜN’de yurt dışına gidecek öğrenciler bilgilendirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAÜN’de yurt dışına gidecek öğrenciler bilgilendirildi

İHA

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı Uzmanı Ebru Çayırgan Göktekin tarafından Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Oryantasyon Programı'yla yurt dışına gidecek öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantısı yaptı.

GAÜN’de yurt dışına gidecek öğrenciler bilgilendirildi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı Uzmanı Ebru Çayırgan Göktekin tarafından Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Oryantasyon Programı’yla yurt dışına gidecek öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantısı yaptı.
GAÜN Mühendislik Fakültesi Konferans Salon’unda gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Genel Sekreteri Öğretim Üyesi Dr. Muhammet Musa Budak, Erasmus+ değişim programıyla yurt dışına gidecek öğrencilerin Türkiye’yi, Gaziantep’i ve Gaziantep Üniversitesini en iyi şekilde temsil edeceklerini gönülden inandığını söyledi. Dr. Öğretim Üyesi Budak konuşmasında öğrencilere deneyimlerinden bahsederek, “Bu programda yer almanız Üniversitemiz açısından önemli. Yaşayacağınız bu tecrübe ufkunuz ve yeni kapılar açacaktır. Gittiğiniz ülkede yeni arkadaşlıklar edinin ve sosyalleşin. Sadece kendi adınıza gitmiyorsunuz. Türkiye’yi, Gaziantep’i ve Gaziantep Üniversitesini temsil etmiş olacaksınız. Globalizmin yayıldığı bir dünyayla karşı karşıyayız, her şeyin çok hızlı değiştiği bir dünyadayız. Farklı problemlerle karşılaşabilirsiniz, bu tür durumlar karşısında sinirlenmeyin, kendinizi kaybetmeyin ve soğukkanlılıkla işin gerçeğini bildikleriniz üzerinden anlatmaya çalışın. Her biriniz farklı bir ülkenin kültürünü tanıyıp, bizim kültürümüzü tanıtma fırsatı elde edeceksiniz” dedi.
GAÜN Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı Uzmanı Ebru Çayırgan Göktekin Program hakkında sunum yaparak öğrencilere Erasmus+ Programının sağladığı avantajlardan bahsetti. Uzman Ebru Çayırgan Göktekin, yükseköğretim kurumlarının öğrenci değişimi yapmasına olanak sağlayan ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, asıl amacı Yükseköğretim kurumlarının birbirileri ve iş dünyası ile iş birliği yapmalarını teşvik etmeye ve insanlar arasında farklılıkları azaltmaya yönelik bir Avrupa Birliği projesi olduğunu söyledi. Ebru Çayırgan Göktekin, sunum sonrasında öğrencilerin sorularını cevapladı.
Toplantıya 2022 2023 eğitim öğretim yılı GÜZ döneminde Erasmus+ öğrenim hareketliliğine katılacak öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık-Sen’de seçim heyecanı Delege seçimleri rekor katılımla tamamlandı Başkan Arayıcı: "Açık ara farkla kazandık"
YEREL HABERLER Sağlık-Sen’de seçim heyecanı Delege seçimleri rekor ...
Polisten okul çevrelerinde denetim
YEREL HABERLER Polisten okul çevrelerinde denetim
Güneydoğu'da özel sağlık kurumlarındaki ilk kök hücre nakli yapıldı
YEREL HABERLER Güneydoğu'da özel sağlık kurumlarındaki ilk kök hücre ...
Gaziantep-Bağdat direkt uçuşları başladı Gaziantep-Bağdat uçağının ilk yolcuları çiçek ve baklava ile uğurlandı
YEREL HABERLER Gaziantep-Bağdat direkt uçuşları ...
Demet Akalın Gazianteplileri coşturdu Demet Akalın, “Kadın Dostu Kent Gaziantep” mobil uygulamasının tanıtımında sahneye çıktı
YEREL HABERLER Demet Akalın Gazianteplileri coşturdu Demet Akalın, ...
Gaziantep'te kadınlara özel mobil uygulama Sanatçı Demet Akalın "Kadın dostu kent Gaziantep" uygulamasını öve öve bitiremedi Şahin: “Kadınlarımız sosyal hayatta daha aktif olacaklar”
YEREL HABERLER Gaziantep'te kadınlara özel mobil uygulama Sanatçı ...
Şahinbey'de 1 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı
YEREL HABERLER Şahinbey'de 1 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı
Lise öğrencilerinden proje başarısı Öğrenciler derece elde eden projelerini tanıttı Genel Müdür Fırat Mümtaz Asyalı: “Bizi güçlü kılan en önemli yanlarımızdan biri de üst düzey bilimsel çalışmalarımızdır” SANKO Liseleri Müdürü Orhan Baycık: “Gelişmiş laboratuvarlarımızla sadece Gaziantep’in değil Türkiye’nin lider okullarındanız”
YEREL HABERLER Lise öğrencilerinden proje başarısı Öğrenciler derece ...
Başkan Tahmazoğlu'ndan ampute maçına davet
YEREL HABERLER Başkan Tahmazoğlu'ndan ampute maçına davet
Festivale katılanların kan şekerini ölçtüler
YEREL HABERLER Festivale katılanların kan şekerini ölçtüler
GTO’nun yetiştirdiği dış ticaret profesyonelleri sahaya çıkıyor Yıldırım: “Bu proje, yıllardır GTO olarak belirlediğimiz bir stratejinin ürünü”
YEREL HABERLER GTO’nun yetiştirdiği dış ticaret profesyonelleri ...
İslahiye'de örtü altı çilekte hasat zamanı
YEREL HABERLER İslahiye'de örtü altı çilekte hasat zamanı
Şehitkamil'de kadınların el emekleri görücüye çıktı
YEREL HABERLER Şehitkamil'de kadınların el emekleri görücüye çıktı
Suriye Milli Ordusu´ndan harekat öncesi konvoylu tur
YEREL HABERLER Suriye Milli Ordusu´ndan harekat öncesi konvoylu tur
Kolej öğrencileri Anadolu'yu geziyor
YEREL HABERLER Kolej öğrencileri Anadolu'yu geziyor
GİBTÜ’de mezuniyet heyecanı GİBTÜ öğrencileri kep attı
YEREL HABERLER GİBTÜ’de mezuniyet heyecanı GİBTÜ öğrencileri kep ...
Gaziantep'te kaçak sigara ve çay operasyonu: 9 gözaltı Gümrük kaçağı 16 bin paket sigara ile 826 kilo çay ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te kaçak sigara ve çay operasyonu: 9 ...
SANKO Üniversitesi “Sağlıklı Yaşam Festivali”nde Rektör Prof. Dr. dağlı: “Obezite tedavisi, obeziyeti önlemekten daha zordur” SANKO Üniversitesi Hastanesi Obezite ve Metabolik Cerrahi Merkezi Sorumlu hekimi Dr. Öğr. üyesi Başar Aksoy: “Obezite hastalarının ameliyat olmadan önce diğer tedavi seçeneklerini denemiş olması lazım”
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi “Sağlıklı Yaşam Festivali”nde Rektör Prof. ...
Gaziantep’te “obezite” temalı sağlıklı yaşam festivali
YEREL HABERLER Gaziantep’te “obezite” temalı sağlıklı yaşam ...
Tahmazoğlu çiftçinin hasat sevincine ortak oldu
YEREL HABERLER Tahmazoğlu çiftçinin hasat sevincine ortak oldu
Son arzusuna kavuştu öldü Son kez çocuklarını görmek isteyen yaşlı kadın son arzusu gerçekleştikten sonra öldü
YEREL HABERLER Son arzusuna kavuştu öldü Son kez çocuklarını görmek ...
GAÜN’de tasarım süreçleri söyleşisi düzenlendi
YEREL HABERLER GAÜN’de tasarım süreçleri söyleşisi düzenlendi
Polis operasyonunda baltalı zanlı paniği Aranan şahıs yakalanacağını anlayınca eline balta aldı, kendisini eve kilitledi
YEREL HABERLER Polis operasyonunda baltalı zanlı paniği Aranan şahıs ...
Gaziantep'te ''Kadın Dostu Gaziantep'' mobil uygulaması hayata geçiyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te ''Kadın Dostu Gaziantep'' mobil ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.