GAÜN’de yurt dışına gidecek öğrenciler bilgilendirildi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı Uzmanı Ebru Çayırgan Göktekin tarafından Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Oryantasyon Programı’yla yurt dışına gidecek öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantısı yaptı.

GAÜN Mühendislik Fakültesi Konferans Salon’unda gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Genel Sekreteri Öğretim Üyesi Dr. Muhammet Musa Budak, Erasmus+ değişim programıyla yurt dışına gidecek öğrencilerin Türkiye’yi, Gaziantep’i ve Gaziantep Üniversitesini en iyi şekilde temsil edeceklerini gönülden inandığını söyledi. Dr. Öğretim Üyesi Budak konuşmasında öğrencilere deneyimlerinden bahsederek, “Bu programda yer almanız Üniversitemiz açısından önemli. Yaşayacağınız bu tecrübe ufkunuz ve yeni kapılar açacaktır. Gittiğiniz ülkede yeni arkadaşlıklar edinin ve sosyalleşin. Sadece kendi adınıza gitmiyorsunuz. Türkiye’yi, Gaziantep’i ve Gaziantep Üniversitesini temsil etmiş olacaksınız. Globalizmin yayıldığı bir dünyayla karşı karşıyayız, her şeyin çok hızlı değiştiği bir dünyadayız. Farklı problemlerle karşılaşabilirsiniz, bu tür durumlar karşısında sinirlenmeyin, kendinizi kaybetmeyin ve soğukkanlılıkla işin gerçeğini bildikleriniz üzerinden anlatmaya çalışın. Her biriniz farklı bir ülkenin kültürünü tanıyıp, bizim kültürümüzü tanıtma fırsatı elde edeceksiniz” dedi.

GAÜN Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı Uzmanı Ebru Çayırgan Göktekin Program hakkında sunum yaparak öğrencilere Erasmus+ Programının sağladığı avantajlardan bahsetti. Uzman Ebru Çayırgan Göktekin, yükseköğretim kurumlarının öğrenci değişimi yapmasına olanak sağlayan ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, asıl amacı Yükseköğretim kurumlarının birbirileri ve iş dünyası ile iş birliği yapmalarını teşvik etmeye ve insanlar arasında farklılıkları azaltmaya yönelik bir Avrupa Birliği projesi olduğunu söyledi. Ebru Çayırgan Göktekin, sunum sonrasında öğrencilerin sorularını cevapladı.

Toplantıya 2022 2023 eğitim öğretim yılı GÜZ döneminde Erasmus+ öğrenim hareketliliğine katılacak öğrenciler katıldı.

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