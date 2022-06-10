Gaziantep´te silah kaçakçılığı operasyonuna 1 tutuklama

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Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polisin silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1´i tutuklandı.

Silah ticaretinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün operasyon düzenledi. Operasyonda 1 adet AK-47 otomatik tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 şarjör, 231 fişek ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1´i tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2022-06-10 14:22:47



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