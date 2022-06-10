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Münazara yarışmasında kazananlar belli oldu İlk kez düzenlenen yarışma yoğun ilgi gördü Gaziantep Anadolu Lisesi birinci oldu

İHA

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen Liseler Arası Münazara Yarışması'nın finali yapıldı. 23 lisenin katılım gösterdiği yarışmanın kazananı, Gaziantep Anadolu Lisesi oldu. kazanan öğrencilere çeşitli armağanlar verildi.

Münazara yarışmasında kazananlar belli oldu İlk kez düzenlenen yarışma yoğun ilgi gördü Gaziantep Anadolu Lisesi birinci oldu

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen Liseler Arası Münazara Yarışması’nın finali yapıldı. 23 lisenin katılım gösterdiği yarışmanın kazananı, Gaziantep Anadolu Lisesi oldu. kazanan öğrencilere çeşitli armağanlar verildi.
Şehitkamil Belediyesi, Şehitkamil Kaymakamlığı ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde ilk kez düzenlenen Liseler Arası Münazara Yarışması’nın finali Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapıldı. Finale; Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldılar. Yarı finalde, 4 lise yarıştı. Yarışmanın kazananı Gaziantep Anadolu Lisesi olurken, Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi 2. Vehbi Dinçerler Fen Lisesi 3., Karacaburç Çok Programlı Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu. Yarışmada birinci olan gruptaki her bir öğrenci için tablet, ikinci olan gruptaki her bir öğrenci için bisiklet, üçüncü olan gruptaki her bir öğrenci için eşofman takımı, dördüncü olan gruptaki her bir öğrenci için spor ayakkabı armağan edildi. Birinci olan okula bilgisayar, ikinci olan okula çok fonksiyonlu yazıcı, üçüncü olan okula yazıcı, dördüncü olan okul kitap seti ve sportif malzeme seti hediye edildi. Ayrıca yarışmaya katılım sağlayan tüm öğrencilere kupa bardak ve satranç takımı armağan edildi.
“Bu yarışmanın kaybedeni yoktur”
Final programında konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, “Öncelikle bu yarışmanın kaybedeni yoktur. Yarışmaya katılan bütün öğrencilerimiz, bütün öğretmenlerimizin hepsi kazandılar. Özellikle bu yaşlarda, lise yıllarında yaptığınız aktiviteler, diğer yıllarda sizinle gelen çok önemli kazanımlarınız olacak. Burada döktüğünüz alın teri, inanın akademik derslerdeki başarınız kadar çok önemli bir kazanım oluyor. Bunda da hiç şüphesiz öğretmenlerimizin büyük katkısı var. Tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Yine bu organizasyonu yapan Şehitkamil Belediyemiz başta olmak üzere destek veren Kaymakamımız, İl Milli Eğitim Müdürümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, öğrencilerimiz, velilerimiz, her birinin ayrı ayrı katkısı var. Ben başarılarınızın devamını diliyorum. Hepinizi ayrı ayrı kutluyorum” dedi.
“Başarılarının devamını diliyorum”
Programda konuşan Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, “Bugün bu güzide münazara yarışmasının finalinde öğrencilerimizin coşkusuna ortak olmak büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Münazara yarışmasına ilçemizden 23 okulumuz katılım sağladı. Bugün de finalinde Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi ve Gaziantep Anadolu Lisesi yarıştı. Ben yarışmaya katılan 23 okulumuzu, okul idarecilerimizi, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Önemli olan yarışmaya katılmaktı. Bugün de finalde kıyasıya yapılan yarışmada birinci olan Gaziantep Anadolu Lisesini ve ikinci olan Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesini tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.
“Eğitimin her kademesine destek vermeye gayret gösteriyoruz”
Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Öncelikle etkinliğin bu noktaya gelmesinde emeği geçen Şehitkamil Kaymakamımıza, İl Milli Eğitim Müdürümüze ve özellikle İlçe Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum. Şehitkamil Belediyesi olarak eğitimin her kademesine destek vermeye gayret gösteriyoruz. Okul öncesinden başlayıp, dışardan liseyi bitirip, açık öğretim kursundan üniversiteye giden kardeşlerimize kadar eğitim desteği vermeye gayret gösteriyoruz. Tabii bunu yaparken, sadece belediye imkanları ile bunu yapmamız mümkün değil. Kurumlar arası iş birliği çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve diğer kuruluşlarımızla birlikte bu faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde okullarımızda yapılan bilgi yarışmalarından hareketle öncelikle bilgi yarışmalarını başlattık ve bunu geleneksel hale getirmek istiyoruz. Daha sonra Sayın Kaymakamımızın önerisiyle liseler arası münazara yarışmasını başlattık. Bu yıl ilkini gerçekleştirdik bundan sonra da devam ettirmek istiyoruz. Bu noktaya gelene kadar emek veren tüm hocalarımıza, jüri üyelerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu.

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