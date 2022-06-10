Üniversite öğrencilerinden halı ve kilim müzesine ziyaret

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Halı Tasarımı Programı öğrencileri Gaziantep Halı ve Kilim Müzesi ziyaret etti.

Halı Tasarımı Programı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek’in danışmanlığında gerçekleştirilen ziyarette, öğrenciler halı ve kilim üzerine işlenen motifleri inceleme fırsatı buldu. İnsanların öncelikle örtünmek sonra yaşadıkları mekânları sıcak tutmak ve süslemek için dokumacılığı, arkasından kilim ve halıyı icat ettiklerini belirten Doç. Dr. Avcıoğlu Kalebek, dokumacılığın tarihinin çok eskilere dayandığını arkeolojik kazılarda çıkan buluntulardan anlaşıldığını vurguladı. Doç. Dr. Avcıoğlu Kalebek, Anadolu’nun farklı bölgelerindeki kazılardan gün yüzüne çıkan halı ve kilimlerde geometrik ve çiçek bezemeleriyle süslü yün dokuma yüzeylerin yer aldığını belirtti. Doç. Dr. Avcıoğlu Kalebek konuşmasının devamında ise, ''Müzede yer alan Sivas, Kayseri, Fethiye, Konya ve Gaziantep yöresine ait halı ve kilimlerde Anadolu motifleriyle işlenmiş göçebe kültürünü yansıtan örnekleri görmek mümkündür. Öğrencilerimiz, kilim ve halılarda yer alan motiflerin onu dokuyan kişilere ait duygu ve düşüncelerinin sembolü olarak işlenen motiflerin anlamlarını öğrenme fırsatı yakaladı. Teorik olarak işlenen derslerin pratiğe dökülerek daha kalıcı bir öğrenme ortamı sunuldu'' dedi.

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