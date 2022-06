Şahinbey’in çevreci okullarına ödül yağdı

Şahinbey Belediyesi 512 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde çevreye duyarlı olan okulları ödül yağmuruna tuttu.

Şahinbey Belediyesi gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak adına 512 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde geri dönüşüm ve atık pil toplama yarışmalarında dereceye giren okulları hediye yağmuruna tuttu. Tüm okullara temizlik malzemesi desteğinde bulunan Şahinbey Belediyesi geri dönüşüm projesiyle farklı kategorilerde dereceye giren okullara ihtiyaçlarına göre çeşitli destekler sağladı.



“Çevremizi korumalıyız”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çevre temizliği konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini belirterek “Çocuklarımıza güzel bir çevre bırakmak adına 4 milyonun üzerinde Şahinbey ilçemize ağaç dikimi gerçekleştirip 640 tane park yaptık. Aynı zamanda kapısının önünü temiz tutan annelerimize temizlik malzemelerinden oluşan paketler hediye ettik. Okullar arası geri dönüşüm malzemeleri toplama yarışmaları düzenleyerek okullarımıza temizlik malzemeleri hediye ettik. Projemize desteklerinden dolayı Milli Eğitim Müdürümüze ve Çevre İl Müdürümüze teşekkür ediyorum” dedi.

Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Alan ise, Şahinbey Belediyesi’nin geri dönüşüm anlamında önemli çalışmaları olduğunu belirterek “Şahinbey Belediyesinin yapmış olduğu bu çevreci projeleri her daim destekliyoruz” şeklinde konuştu.



“Çevre bilinci oluşuyor”

Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç da öğrencilere çevre bilincinin oluşturulması için önemli bir çalışma olduğunu ifade ederek, “Şahinbey Belediyemiz ile birlikte spordan sanata her anlamda müşterek çalışmalar yapıyoruz. Her okulumuz topladıkları malzemenin belli bir yüzdeliği kadar yüzey temizleyici, sıvı sabun ve kırtasiye malzemesi aldı” ifadelerini kullandı.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programa Gaziantep Vali Yardımcısı ve Şahinbey İlçe Kaymakam Vekili Bülent Uygur, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Çevre İl Müdürü Hasan Alan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ve okul müdürleri katıldı.

