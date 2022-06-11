Gaziantep´te rögar kapağı hırsızlığına 2 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, bir apartmanın önündeki rögar kapağını çalan M.İ., güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı. M.İ.´nin rögar kapağını sattığı belirlenen A.B. de gözaltına alındı.
Mücahitler Mahallesi´ndeki bir apartmanın önünde bulunan rögar kapağı çalındı. Durumu fark eden mahalleli, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin çok sayıda suç kaydı bulunan M.İ. olduğunu belirledi. M.İ., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. M.İ.´nin ifadesinde rögar kapağını sattığını söylediği ruhsatsız faaliyet yürüten hurdacı A.B. de gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2022-06-11 10:15:58
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