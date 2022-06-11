Uyuşturucuyu ekmeğin içine saklamışlar

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Aramalarda bir şüphelinin evinde ekmeğin içerisinde uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bazı şüphelileri takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen ekipler, 3 adres ile bir araçta arama yaptı. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı aramalarda evler ile araçtaki gizli bölmelerde, 2 kilo 350 gram esrar, 26 gram metamfetamin, 31 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 1 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi. Evlerden birinin mutfağında ekmeğin içinde de satışa hazır uyuşturucu bulundu, 8 kişi gözaltına alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2022-06-11 11:30:08
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