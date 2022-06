2. Türk Arap İş Zirvesi Gaziantep’te başladı

Gaziantep’te düzenlenen 2. Türk Arap İş Zirvesi’nde konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türk Arap ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için her türlü adımı atmaya kararlı olduklarını belirterek, Arap ülkeleriyle olan ticaretin yetersiz ve çok düşük olduğunu ifade etti.

Uluslararası İş Forumu’nun (IBF) Ticaret Bakanlığı’nın himayesinde Gaziantep’te düzenlediği 2. Türk Arap İş Zirvesi yüzlerce Türk ve Arap işadamlarını buluşturdu. Şahinbey ilçesindeki Akkent Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen zirvenin açılış programına Ticaret Bakanı Mehmet Muş, IBF Başkanı Erol Yarar, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Irak Ticaret Bakanı Alaa Al Juborı ile milletvekillerinin yanı sıra 32 ülkeden yüzlerce iş adamı katıldı. Kuranı Kerim tilavetiyle başlayan programda IBF’ın hazırladığı “Beraber” adlı kısa filmin izlenmesinin ardından açılış konuşmalarına geçildi.

32 yıl önce kurdukları bir rüyayı gerçekleştirmek için 5 arkadaşla yola çıktıklarını aktaran IBF Başkanı Erol Yarar, bu yolda kardeşliği, beraberliği ve iktisadi kalkınmayı hedeflediklerini söyledi. Programdaki güzel manzaradan dolayı Allah’a şükrettiğini paylaşan Başkan Yarar, “32 senede davetimize artık dünyanın dört bir tarafından icabet eden kardeşlerimiz var. Bu beraberlik ülkeler arasındaki sınırları ayırabilir” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise yaptığı konuşmada çok zor bir dönemde geçildiğini belirterek, “Mehmet Muş Bakanın varlığı bizi güçlü tutuyor. Daha yolda gelirken 5 sorunumuzu çözdü. Bu güzel çalışmanın büyük bir berekete dönüşeceğine inanıyorum” dedi.

Gaziantep’in birlikte iş yapma kültürünün yüksek olduğu bir şehir olduğunu aktaran Vali Davut Gül’de konuşmasında, “Bu anlamda Ticaret Bakanlığımızın riyasetinde yapılan bu formun şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum. İnanıyorum ki Gaziantep rekabet gücüyle, dört bir yanıyla yaptığı ticaretle her birinize ayrı bir kapı açacaktır” şeklinde konuştu.



“Türkiye G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkedir”

Gaziantep’in Arap ülkelerine uzanan önemli bir ticaret ve sanayi hattının merkezinde olduğunu aktaran Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gaziantep’in Arap ülkeleriyle ticarette bir köprü vazifesi gördüğünü söyledi. Gaziantep’in geçen yıl gerçekleştirdiği 10,3 milyar dolarlık ihracatın 4 milyar dolarını Arap ülkelerine gerçekleştirdiğini paylaşan Muş, “Arap ülkeleriyle olan ticaret oranımız çok çok düşük. Bizim için yetersiz. Türkiye olarak Arap ülkeleriyle olan ilişiklerimizi geliştirmek için her türlü adımı atmaya kararlıyız. Tarihsel bağlarımız bizi birbirimize yakınlaştırıyor. Bugünkü etkinliğin ekonomik ve ticari ilişkileri daha da geliştireceğine inanıyorum. Türkiye geçen yıl yüzde 11 oranında büyüme sağlayarak son 10 yılın en büyük büyüme performansını gerçekleştirmiştir. G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olmuştur. 2021’de ortaya koyduğumuz büyümenin lokomotifi ihracat ve uluslararası ticaret olmuştur” ifadelerini kullandı.



“Pandeminin etkilerini geride bıraktık”

Türkiye’nin 2021’de 225 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini, 500 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaştığını dile getiren Bakan Muş, “Bu yılda 250 milyar dolar ihracatı yakalayacağımızı, ticaret hacmini 600 milyar dolara çıkaracağımızı beklediğimizi ifade etmek isterim. Bu yılda geçen yıla oranla ihracatta yüzde 20’lik bir artışla 102,5 milyar dolara ulaşmış bulunuyoruz. Pandemi etkilerinin artık geride kaldığını rahat bir şekilde ifade edebiliriz. 2021 yılında Arap ülkeleriyle ticaret hacmimiz yüzde 14,2 ile 64 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Yani 100 milyar doları bile olamamıştır. Türk müteahhitler dünyada 458 milyar dolarlık proje üstlenmişler. Bu projelerin 167 milyar dolarını Arap ülkelerinde 3 bin 500 proje olarak kayıtlarımızdadır. Yani Türk mütahhitler yurtdışında yaptığı işlerin yüzde 30’nu Arap ülkelerinde yapmışlardır. Pandemiyle birlikte tedarik zincirinde yaşanan değişimler Türkiye’yi daha avantajlı bir konuma getiriyor. Ülkeler artık tedariklerini yakınlarındaki ülkelerinden yapmaktadırlar” diye ekledi.



“Türk Arap ilişkilerinin gelişmesi her iki tarafında yararına olacak”

Türkiye’nin geçen yıl 242 milyar dolarlık yabancı yatırım çektiğini sözlerine ekleyen Muş, “Türkiye bir üretim ve ihracat üssü konumundadır. Ülkemiz yatırımcılar için enerji, kimya, altyapı ve üstyapı projeleri, bilişim ve otomotiv alanında çok büyük fırsatlar sunmaktadır. Türkiye büyük pazarlar için uygun bir merkez konumundadır. İmalatçı ülke olmamız hasebiyle önemli şirketlerin üretim için ülkemize geldiğini ifade etmekteyim. Bunu bugün yarın değil yakın bir zamanda daha net bir şekilde göreceğimizi söyleyebilirim. Türkiye’nin stratejik konumu Tokyo’dan Newyork’a kadar bütün pazarlara aynı gün erişim imkanı sunmaktadır. Bu avantajlar Türkiye’yi öne çıkarmaktadır. Arap ülkeleriyle işbirliğinin daha fazla arttırabileceğini değerlendiriyorum. Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi her iki tarafında yararına olacaktır. İki taraf arasındaki işbirliğinin arttırılmasına büyük önem veriyoruz. Sahadaki işadamlarının gayretleri bu noktada önemli olacaktır. Türk ve Arap iş dünyasının yeni fırsatlar ve işbirliği alanını keşfediyor olması parlak geleceğe olan inancımı ifade etmek isterim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin katılımcılara “Neden Gaziantep?” konulu sunum gerçekleştirdi. Zirve farklı konulu panellerle devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.