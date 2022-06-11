Bakan Nebati'den GES açıklaması (2)



AK PARTİ'LİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Bakan Nebati´nin parti binasındaki programına Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti İl Başkanı Eyup Özkeçeci, milletvekilleri ve partililer katıldı.

Gaziantep´in 10 milyar doları aşan ihracat gerçekleştirdiğini ve Türkiye´nin de 20 yıldır birçok sıkıntıya meydan okuduğunu söyleyen Nebati, "Gaziantep 10 milyar doları aşan ihracatı ve dış ticarette fazla veren bir şehir. Bu şehir kazanıyor ve kazandıkça dağıtıyor. Herkes büyük bir gayretle elinden geleni yapıyor. Biz insanız. Zorluklar bize. Zorluklarla baş edebilmek herkesin harcı değil. 20 yıldır bu coğrafyada birçok sıkıntı yaşandı. Ama her zaman Cumhurbaşkanımız önde yürüyerek zorlukların üstesinden geldik. Cumhurbaşkanımız öncülüğünde zorlukların üstesinden geldik" dedi.

'ADAYIMIZ BELLİ KİMİNLE YARIŞACAĞIMIZI BİLMİYORUZ'

Nebati, 2023 yılında gerçekleştirilecek seçimler için adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ancak kiminle yarışacaklarını bilmediklerini söyledi.

Yaşanan pandemi ve RusyaUkrayna savaşları sebebiyle dünyada enflasyon yaşandığını ancak Türkiye olarak bunun da üstesinden geleceklerini dile getiren Nebati, "O zamanda `Öldük, bittik, İşler bitecek, Fabrikalar kapanacak´ dediler ama ne oldu 2020´de dünyada Çin´den sonra en çok büyüyen ülke olduk. Hani ölecektik, hani bitecektik. 2021´de de yüzde 11 büyüdük. Şimdi Ukrayna´da savaş başladı. Zorluklar var. Enflasyon var. Ancak bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Çünkü 20 yıldır biz görmediğimiz bir sıkıntı kriz kalmadı. Bugün Gaziantep tek başına dünyadaki birçok ülkeden ihracat yapıyor. Kulaklarınızı ona buna değil Cumhurbaşkanımıza verin. Bizim 2023 Haziran´ın da adayımız belli. Recep Tayyip Erdoğan´dır. Bizim adayımız belli de kiminle yarışacağız o belli değil. Kimi yeneceğimizi merak ediyorum. Bizim pehlivan güçlü biliyorsunuz, geleni yeniyor. 2023 çok önemli bir yıl. İnşallah seçimleri kazanacak balkon konuşmasını yapacak" diye konuştu.

Bakan Nebati, AK Parti İl Başkanlığı programının ardından Şekeroğlu Mahallesi´nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Bakan Nebati esnaf ziyaretlerinin ardından vatandaş ve esnafla hatıra fotoğrafı çektirdi. (DHA)Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,(DHA)DHA-Ekonomi Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2022-06-11 20:35:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.