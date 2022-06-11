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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: “Enflasyon bizim için birinci mücadele alanı” "Ekonomideki büyük başarı tüm dünyanın dikkatini çekiyor” Bakan Nebati, 2. Türk Arap İş Zirvesi’nin gala yemeğinde konuştu

İHA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dünyanın ortak sorunu olan enflasyonun kendileri için birinci mücadele alanı olduğunu belirterek, "Ekonomideki büyük başarı tüm dünyanın dikkatini çekiyor. 2008'de kriz teğet geçti. 2020 yılı herkesi şaşırttı, 2021'de öyle oldu. Özellikle aramızdaki bir kısım insanı da şaşırttı. 2022'de öyle olacak inşallah." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: “Enflasyon bizim için birinci mücadele alanı” "Ekonomideki büyük başarı tüm dünyanın dikkatini çekiyor” Bakan Nebati, 2. Türk Arap İş Zirvesi’nin gala yemeğinde konuştu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dünyanın ortak sorunu olan enflasyonun kendileri için birinci mücadele alanı olduğunu belirterek, "Ekonomideki büyük başarı tüm dünyanın dikkatini çekiyor. 2008’de kriz teğet geçti. 2020 yılı herkesi şaşırttı, 2021’de öyle oldu. Özellikle aramızdaki bir kısım insanı da şaşırttı. 2022’de öyle olacak inşallah.” dedi.

Gaziantep’te başlayan 2. Türk Arap İş Zirvesi’nin gala yemeği düzenlendi. Uluslararası İş Forumu (IBF) tarafından organize edilen zirvenin gala yemeği Erikçe Mutfak Sanatları Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yemeğe Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti İl Başkanı Eyup Özkeçeci’nin yanı sıra çok sayıda Arap ve Türk iş insanı katıldı.

“Türkiye avantajları sayesinde güçlü büyüme performansı gösterdi”
Yemekte yaptığı konuşmada dünyanın en rekabetçi şehirlerinden biri olan Gaziantep’te düzenlenen bu zirveyle güçlü işbirliğinin daha da derinleşmesini temenni ettiğini ifade eden Bakan Nebati, Gaziantep’in bu programa muhteşem şekilde ev sahipliği yaptığını söyledi. Türkiye’nin genç ve dinamik nüfusu, güçlü sanayi altyapısı, girişimci iş dünyasıyla gelişme ve kalkınma açısından önemli avantajlara sahip bir ülke olduğunu aktaran Nebati, “Türkiye bu avantajlar sayesinde güçlü büyüme performansı gösterdi. Küresel ekonomiyi sert bir şekilde vuran salgında da bu gerçek değişmedi. 2020’yi pozitif büyüme ile kapatan 2 ülkeden biri oldu. 2008’de de kriz teğet geçti. 2020 yılı herkesi şaşırttı, 2021’de öyle oldu. Özellikle aramızdaki bir kısım insanı da şaşırttı. 2022’de öyle olacak inşallah. 2021’de yüzde 11 büyüyerek son 10 yılın en büyük performansını yakaladık. 2022 yılının ilk çeyreğinde de yüzde 7.3 reel büyümeyi sağladık. Her çeyrekte olduğu gibi dengeli büyümeyi devam ettiriyoruz. 2022 Nisan ayı itibariyle ülkemizde 30,4 milyon istihdama ulaştık. İstihdam da güçlü büyümeye eşlik etti” ifadelerini kullandı.

“Ekonomideki büyük başarı tüm dünyanın dikkatini çekiyor”
Türkiye’nin korona virüs salgını öncesine göre işsizlik oranını en çok düşüren, istihdamı da en çok arttıran ülke olduğunu sözlerine ekleyen Nebati, “Geçen yılki ihracatımız 225 milyar dolarken Mayıs 2022 itibariyle 242 milyar dolar ihracatı aştık. Bu cumhuriyet tarihimizin rekorudur. Güçlü kamu maliye dengesi bizim için tavizsiz bir alan olmaya devam ediyor. Bankacılık sektörü kriz ve şoklara rağmen büyümeye güçlü kalmaya devam ediyor. Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü geçen yıla göre artarak 9,2 trilyona ulaştı. Ekonomimizin son 2 yılda gösterdiği büyük başarı tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Kardeşlerim işinize bakın, işinize odaklanın. Türkiye örnek alınan bir ülke oldu. Türkiye büyüyor ve gelişiyor. Önde olan ülke vasfını her geçen gün perçinliyor. Küresel ve bölgesel krize rağmen ihracat ve istihdam oluşturmaya devam ediyor” diye konuştu.

“Dar gelirli vatandaşlarımıza pozitif ayrımcılık uyguluyoruz”
Bu başarıyı Türkiye ekonomi modeliyle başardıklarını aktaran Nebati, “Politikalarımızın odağında üretimi, ihracatı, istihdamı ve yatırımları arttırmak yer alıyor. Bu çerçevede işletmelerin finansa erişimini kolaylaştırıyoruz. Selektif kredi politikamızla da uyumlu olacak şekilde hazine destekli KGF paketlerini uygulamaya koymaya devam ediyoruz. İhracatçılara ve turizm girişimcilerine uygun faizli TL cinsinden kredi imkanı sunuyoruz. Paketin büyüklüğü yaklaşık 150 milyar lira. 2 yıla kadar geri ödemesiz 10 yıl vadeli kredi vereceğiz. Kredilerin maliyeti yıllık yüzde 9’lara kadar inebiliyor. Tüketici kredilerinde de dar gelirli vatandaşlarımıza pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. 50 bin liraya kadar ki ihtiyaç kredilerde azaltmaya gitmedik. Dar gelirli vatandaşlarımıza farklı şekillerde de destek vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Enflasyon bizim için birinci mücadele alanıdır”
Döviz kurundaki istikrarı Kur Korumalı Mevduat hesabıyla sağladıklarını belirten Nebati, Ukrayna savaşına rağmen döviz kurundaki istikrarın bozulmadığına dikkat çekti. Gelire Endeksli Senetlerin ihraç edileceğini açıkladıklarını hatırlatan Nebati, “GES’ler bankalarımız talep toplamaya başlayacağız. GES getiri DHMİ ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden bütçeye aktarılan paya endeksli olacaktır. Enflasyon dünyanın ortak sorunu bu sorun ülkemize de yansıyor. Enflasyon bizim için birinci mücadele alanıdır. Enflasyonla mücadelede ekonomi yönetiminin tüm kurumlarıyla seferber olduk. Enflasyonla mücadeleye hep birlikte ve kararlı bir şekilde hareket ederek bakmamız lazım. Bu hepimizin ve dünyanın sorunu. Biz ekonomi yönetimi, parasal politikalar ve kamu maliyesi olarak her türlü enstrümanı kullanarak yolumuza devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Birlikte hareket edip, birlikte kazanacağız”
Küresel ölçekte ortaya çıkan sorunlara karşı Türk ve Arap iş insanlarının beraber geliştireceği ilişkilerin dostluğu daha da pekiştireceğini vurgulayan Bakan Nebati, “Bu zirve çerçevesinde yapılan görüşmeler ve oturumların karşılık ticareti güçlendirmesini ve yatırımların hızlandırmasını bekliyoruz. Birlikte hareket edip, birlikte kazanacağız. Birlikten berekete doğru hep birlikte yürüyeceğiz. Beraber yürüyeceğiz. Bereket en önemli kavramlardan bir tanesi. Bunu da buradaki hazirun sağlayacaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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