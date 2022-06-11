Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’den Gaziantep Büyükşehir Belediyesini ziyaret

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, beraberindeki heyetle birlikte Gaziantep Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.



Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’e gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gaziantep Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Vali Davut Gül, AK Parti İl Başkanı Eyup Özkeçeci ile beraberindeki AK Parti milletvekilleriyle Büyükşehir Belediyesine gelen Bakan Nebati’yi, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin karşıladı. Büyükşehir Belediyesinin şeref defterini imzaladıktan sonra makama geçen Bakan Nebati, kent protokolüyle toplantı gerçekleştirdi. Kentteki son ziyaretini gerçekleştiren Bakan Nebati'nin gece saatlerinde havayoluyla kentten ayrılması bekleniyor.

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