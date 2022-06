Bakan Nebati'den GES açıklaması (3)

'ENFLASYON, BİRİNCİ MÜCADELE ALANIMIZ'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gaziantep´te başlayan Uluslararası İş Forumu (IBF) tarafından organize edilen 2. Türk Arap İş Zirvesi'nin gala yemeğinde iş insanlarıyla bir araya geldi. Erikçe Mutfak Sanatları Merkezi´nde yapılan programa Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti İl Başkanı Eyup Özkeçeci, AK Parti milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda Türk ve Arap iş insanı katıldı.

'BÜYÜYEN TÜRKİYE EKONOMİSİ İSTİHDAMI DA ARTIRIYOR'

Bakan Nebati, programdaki konuşmasında 2021 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 11 büyüyerek son 10 yılın en büyük performansını yakaladığını 2022 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 7.3 reel büyüme kaydettiklerini söyledi. Ekonomideki büyümenin istihdam artışını da beraberinde getirdiğini belirten Nebati şöyle dedi:

"Türkiye bu avantajlar sayesinde güçlü büyüme performansı gösterdi. Küresel ekonomiyi sert bir şekilde vuran salgında da bu gerçek değişmedi. 2020´yi pozitif büyüme ile kapatan 2 ülkeden biri oldu. 2008´de de kriz teğet geçti. 2020 yılı herkesi şaşırttı, 2021´de öyle oldu. Özellikle aramızdaki bir kısım insanı da şaşırttı. 2022´de öyle olacak inşallah. 2021´de yüzde 11 büyüyerek son 10 yılın en büyük performansını yakaladık. 2022 yılının ilk çeyreğinde de yüzde 7.3 reel büyümeyi sağladık. Her çeyrekte olduğu gibi dengeli büyümeyi devam ettiriyoruz. 2022 Nisan ayı itibariyle ülkemizde 30,4 milyon istihdama ulaştık. İstihdam da güçlü büyümeye eşlik etti."

'ZORLU ŞARTLARA RAĞMEN EKONOMİMİZ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR'

Bakan Nebati, Türkiye´nin içinden geçtiği tüm zorlu şartlara rağmen ihracat gelirlerini arttırarak geçen yıl 225 milyar dolar olan ihracat rakamlarını 2022 yılı Mayıs ayında 242 milyar dolara yükselttiklerini dile getirdi. Bankacılık sektörünün de kriz ve şoklara rağmen büyümeye devam ettiğini dile getiren Nebati, "Geçen yılki ihracatımız 225 milyar dolarken Mayıs 2022 itibariyle 242 milyar dolar ihracatı aştık. Bu cumhuriyet tarihimizin rekorudur. Güçlü kamu maliye dengesi bizim için tavizsiz bir alan olmaya devam ediyor. Bankacılık sektörü kriz ve şoklara rağmen büyümeye güçlü kalmaya devam ediyor. Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü geçen yıla göre artarak 9,2 trilyona ulaştı. Ekonomimizin son 2 yılda gösterdiği büyük başarı tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Kardeşlerim işinize bakın, işinize odaklanın. Türkiye örnek alınan bir ülke oldu. Türkiye büyüyor ve gelişiyor. Önde olan ülke vasfını her geçen gün perçinliyor. Küresel ve bölgesel krize rağmen ihracat ve istihdam oluşturmaya devam ediyor" ifadelerinde bulundu.

'ÜRETİM, İHRACAT VE İSTİHDAMI ARTTIRMAK İÇİN İŞLETMELERİN FİNANSA ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRDIK'

Bakanlık olarak politikalarının üretim, ihracat ve istihdamı arttırmak olduğunu söyleyen Nebati, bu kapsamda işletmelerin finansa erişimini kolaylaştırdıklarını aktardı.

Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF), paketlerini uygulamaya koyduklarını söyleyen Nebati, "Politikalarımızın odağında üretimi, ihracatı, istihdamı ve yatırımları arttırmak yer alıyor. Bu çerçevede işletmelerin finansa erişimini kolaylaştırıyoruz. Selektif kredi politikamızla da uyumlu olacak şekilde hazine destekli KGF paketlerini uygulamaya koymaya devam ediyoruz. İhracatçılara ve turizm girişimcilerine uygun faizli TL cinsinden kredi imkanı sunuyoruz. Paketin büyüklüğü yaklaşık 150 milyar lira. 2 yıla kadar geri ödemesiz 10 yıl vadeli kredi vereceğiz. Kredilerin maliyeti yıllık yüzde 9´lara kadar inebiliyor. Tüketici kredilerinde de dar gelirli vatandaşlarımıza pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. 50 bin liraya kadar ki ihtiyaç kredilerde azaltmaya gitmedik. Dar gelirli vatandaşlarımıza farklı şekillerde de destek vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Bakan Nebati, kur korumalı mevduat hesabıyla döviz kurunda istikrarın sağlandığını ve Rusya Ukrayna savaşına rağmen döviz kurundaki istikrarın devam ettirildiğini söyledi.

Enflasyonun birinci mücadele alanları olduğunu ve enflasyonu düşürmek için tüm kurumların seferber edildiğini söyleyen Nebati, "GES´ler bankalarımız talep toplamaya başlayacağız. GES getiri DHMİ ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden bütçeye aktarılan paya endeksli olacaktır. Enflasyon dünyanın ortak sorunu bu sorun ülkemize de yansıyor. Enflasyon bizim için birinci mücadele alanıdır. Enflasyonla mücadelede ekonomi yönetiminin tüm kurumlarıyla seferber olduk. Enflasyonla mücadeleye hep birlikte ve kararlı bir şekilde hareket ederek bakmamız lazım. Bu hepimizin ve dünyanın sorunu. Biz ekonomi yönetimi, parasal politikalar ve kamu maliyesi olarak her türlü enstrümanı kullanarak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Gerçekleştirilen zirvenin ardından TürkArap iş birliklerinin artış göstereceğini söyleyen Bakan Nebati, "Bu zirve çerçevesinde yapılan görüşmeler ve oturumların karşılık ticareti güçlendirmesini ve yatırımların hızlandırmasını bekliyoruz. Birlikte hareket edip, birlikte kazanacağız. Birlikten berekete doğru hep birlikte yürüyeceğiz. Beraber yürüyeceğiz. Bereket en önemli kavramlardan bir tanesi. Bunu da buradaki hazirun sağlayacaktır" dedi.

Bakan Nebati IBF 2. TürkArap iş birliği zirvesi gala yemeğinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin´i makamında ziyaret etti. Bakan Nebati, büyükşehir belediyesi şeref defterini imzaladıktan sonra Başkan Şahin ve yetkililerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Bakan Nebati, Büyükşehir Belediyesi programının ardından İstanbul´a hareket etmek üzere havaalanına geçti. (DHA)Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)DHA-Ekonomi Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

