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MÜSİAD IBF 2. Türk-Arap İş Zirvesi yüzlerce yatırımcı iş insanını Gaziantep'te buluşturdu

DHA

MÜSİAD IBF 2. Türk-Arap İş Zirvesi yüzlerce yatırımcı iş insanını Gaziantep&#039;te buluşturdu


GAZİANTEP, (DHA) MÜSİAD IBF 2. Türk-Arap İş Zirvesi, bin 600'e yakın iş insanını Gaziantep'te bir araya getirdi. Program kapsamında gerçekleştirilen B2B görüşmeler, panel oturumlar, şehir tanıtımlar, ticaret fuarı ve iş toplantılarında yatırım ve ticaret fırsatları kapsamlı şekilde ele alındı.Uluslararası İş Forumu (IBF) 2. Türk-Arap İş Zirvesi, Gaziantep'te gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı katkılarıyla, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) koordinasyonunda, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Belediyesi, Şehitkamil Belediyesi ve MÜSİAD Gaziantep iş birliği ile gerçekleştirilen zirvede bölgesel yatırım fırsatları ve ticari gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı. Programda 30'dan fazla ülkeden bin 600'e yakın iş insanı buluşurken, Irak Ticaret Bakanı Ala el-Cuburi ve beraberindeki 300 kişilik iş heyeti zirveye katılım sağladı."ENERJİ VE TORYUM REZERVLERİ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK"Programda konuşan IBF Başkanı Erol Yarar, Türkiye'nin çok farklı bir boyutta kalkınma hamlesi yaptığını işaret etti. Yarar konuşmasında, "Şu anda Türkiye'nin ihracatı dünyanın gitmediği ülkesi olmayacak boyuta geldi" dedi.Başkan Yarar ayrıca, Türkiye'nin enerji kaynakları açısından zenginliğine değinerek, "Türkiye'nin enerji ve toryum rezervinin parasal karşılığı sadece kesinleşmiş 350 bin ton için söylüyorum. 80 trilyon dolardır. Türkiye bir enerji madeninin üzerinde" değerlendirmesinde bulundu.Başkan Yarar sözlerini şöyle sürdürdü:"Türkiye çok farklı bir boyutta kalkınma hamlesi yapıyor. Gerek ihracatta, üretimde istihdamda çok büyük hamlelerin içinde. 32 senedir MÜSİAD olarak bu gelişmeleri yakından izliyoruz. Fakat kson 20 yılda okadar büyük bir hız kazandı ki ülkemizin potansiyeli açısından çok büyük bir seviyeye geldi. Şu anda Türkiye'nin ihracatı dünyanın gitmediği ülkesi olmayacak boyuta geldi. 22 tane Arap ülkesinin toplam ithalatı 1,2 trilyon dolar. Türkiye'nin toplam 22 Arap ülkesine ihracatı da bunun yüzde 2'si kadar sadece 25 milyar dolar. Bugün bu toplantı ile bu rakamları artırmanın çabası içindeyiz. Türkiye'nin enerji açığı yok. Bizim petrole de ihtiyacımız yok. Doğalgaza da ihtiyacımız yok. Öyle bir hammadde var ki petrol ve doğalgazdan daha kıymetli. Dünyada en çok toryum rezervi Türkiye'de bulunuyor. Kesinleşmiş rezerv 350 bin ton. Tahmini rezerv 800 bin ton. Bir ton tormuyumun eş değeri, 3,5 milyon ton kömürdür. 3 milyon ton petroldür. Türkiye'nin enerji ve toryum rezervinin parasal karşılığı sadece kesinleşmiş 350 bin ton için söylüyorum. 80 trilyon dolardır. Türkiye bir enerji madeninin üzerinde. 10 sene içinde toryum gibi yeşil nükleer denilen çevreye zarar vermeyen yeşil enerji Türkiye'nin altından daha değerli madenidir ve Türkiye bunun üzerinde oturmaktadır. Bu rezervler Türkiye'nin gücüne güç katacak. 10 yılda yapılacak çalışmalarla, bunların parasal dönüşümleri çok hızılı olacaktır. Geleceğin enerjisi denen hidrojen de bunun yan çıktısıdır. Türkiye'ye güvenin. Türkiye koşmaktadır. Türkiye'nin önünde hiçbir engel duramayacaktır.""ANADOLU'NUN MARKA ŞEHİRLERİ BÜYÜK TÜRKİYE'NİN İNŞASINDA ÖNEMLİ BİR ROL ÜSTLENECEK"MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ise Gaziantep'in yatırım potansiyeline dikkat çekerken marka şehirlerin önemini vurguladı. Başkan Asmalı, "Anadolu'nun marka şehirleri büyük Türkiye'nin inşasında önemli bir rol üstlenecek" dedi.Genel Başkan Asmalı değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:"Türkiye, dünyada stratejik konumu ve yatırımcı güvenliği açısından önemli bir cazibe merkezi olarak konumlanıyor. Yatırım teşvikleri ve yenilikçi iş fırsatları, yabancı yatırımcıların Türkiye´ye yönelik ilgisini daima gündemde tutuyor. Doğrudan yabancı yatırımların büyük bir ivmeyle artış göstermesi ise bu potansiyeli açıkça gözler önüne seriyor. Ülkemiz; salgın süreci boyunca tedarik zincirlerini aksatmadan ilerleyerek güvenilir bir lojistik kavşak olduğunu tüm dünyaya ispat etti. Bu güvenden yola çıkarak Türk-Arap İş Zirvesi´ni İstanbul´dan Gaziantep´e taşıdık. İhracat vizyonumuzda bölgesel dinamiklerle şekillenen yeni bir düzene imza atıyoruz. Gaziantep, Tarihi İpek Yolu'nda stratejik bir konuma sahiptir. Dünden bugüne uygarlıkların uğrak yeri olma misyonunu koruyan, kültür ve ticaret merkezi olarak yıllara meydan okuyan önemini sürdüren Gaziantep, yüzlerce yıllık köklü tarihi, gelişmiş sanayisi ve lojistik altyapısıyla dünyaya meydan okuyor. Dünya Bankası tarafından uluslararası alanda en rekabetçi 7 şehir arasında gösterilen Gaziantep ilimize bu başarıyı kazandıran en önemli iti güç ise güçlü bir lojistik merkez olarak konumlanması... Ulaşım olanakları ve liman kentlerine yakınlığı Gaziantep´in ihracat gücünü hızla artırıyor. Gaziantepli üretici, sanayici ve yatırımcılarımız, 2021 yılında 10 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirerek önemli bir rekora imza attı. Üretim ve ihracat potansiyeliyle sınırlarını her geçen gün genişleten Gaziantep, uluslararası ticaret hacmiyle yepyeni başarılara koşuyor. Zirve ile bu adımları destekleyecek yeni fırsatları değerlendirmeyi hedefliyoruz. Türkiye büyüyor ve gelişiyor, dolayısıyla Anadolu'nun marka şehirleri büyük Türkiye'nin inşasında önemli bir rol üstlenecek."IBF 2. Türk-Arap İş Zirvesi kapsamında düzenlenen B2B görüşmeler, iş toplantıları, ticaret fuarı ve panel oturumlar bölgesel ticaret ve yatırım fırsatlarına yönelik kapsamlı değerlendirmelere sahne oldu. Zirveye ayrıca 30'dan fazla ülkeden ticari alım heyetleri katılım sağladı. Program çerçevesinde 5 milyar dolarlık iş hacminin oluşturulması hedefleniyor.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Merkez DHA
2022-06-12 09:51:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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