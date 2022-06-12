İlkokul ögrencilerinde mezuniyet coşkusu

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu 4. sınıf öğrencileri Gaziantep Üniversitesi Mavera salonunda düzenlenen coşkulu bir kep töreniyle ortaokula uğurlandı. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen kep töreninde duygusal anlar yaşandı.

20212022 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte öğrencileri kep töreni heyecanı sardı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bünyesindeki eğitim kurumlarında her gün bir kep töreni yapılırken bu kez de Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulundan mezun olan öğrenciler için coşkulu bir kep töreni düzenlendi. Törene Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan Fesli, Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyeleri Celal Ersoy ve Osman Kıratlı, GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, GKV Özel İlkokulu Müdürü Talya Serenada Onan, idareci, öğretmen, veliler ve çok sayıda davetli katıldı.



“59 yıllık köklü geçmişe sahip olan bu ailenin önemli bir halkasısınız”

Eğitim hayatının en önemli basamaklarından birisi olan ilkokul eğitimini tamamlayan öğrencileri kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokul Müdürü Talya Serenada Onan törende yaptığı konuşmasında “Geleceğimizin Teminatı Kıymetli Öğrencilerimiz. İlkokulu bitiyor. Hayatın başka renklerini yaşama vakti, başka sorumlulukların ve yeni heyecanların yaşanacağı döneme giriyorsunuz. Bir taraftan mezun etmenin sevinci Bir tarafta hicran En değerli varlıklarımız olan siz sevgili öğrencilerimizden ayrılacak olmanın hüznünü taşırken yüreğimizde; sizleri duyarlı, çağdaş, ayakları yere sağlam basan bireyler olarak geleceğe, yeni bir eğitim yaşamına uğurlayacak olmanın da mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Buradaki 4 yıllık eğitim sürecinizde aydınlık yarınlara atılan her adımda sizinle olmak, bizim için çok kıymetliydi. Evet, bugün mezun oluyorsunuz ancak sizler daima 59 yıllık köklü geçmişe sahip olan bu ailenin önemli bir halkasını oluşturmaya devam edeceksiniz. Gaziantep kolej Vakfı Özel Okulları başarılarınız, mücadele azminiz, kaliteniz ve sağlam duruşunuzla daha da güçlenecek; yeşerttiğiniz tüm güzellikler bizim için gurur kaynağı olacaktır.” dedi.



Emekliliğe ayrılan öğretmenlere üstün hizmet plaketi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında uzun yıllar öğretmenlik görevi yapan ve yüzlerce gencin yaşamana dokunarak onları yarınlara hazırlayan Dürdane Kurt ve Semra Rastgeldi’ye emekleri ve özverili çalışmalarından dolayı üstün hizmet plaketleri Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan Fesli ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Kıratlı tarafından verildi.



Kep Töreninde Ödül Yağmuru

20212022 eğitim öğretim yılında bir çok alanda katıldıkları yarışmalarda çeşitli dereceler elde eden öğrencilere GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan Fesli tarafından ödül verildi. Adeta ödül yağmurunun yaşandığı gecede ödül alan öğrenciler ayakta alkışlandı. Kep töreninde Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları müzik öğretmenleri de konuklara sevilen birçok parçayı seslendirerek muhteşem bir gece yaşattı.



Kepler coşkuyla atıldı

GKV Özel İlkokulu kep töreninde 20212022 eğitim öğretim yılında gösterdikleri özveri ve çabalardan dolayı da GKV Özel İlkokulu idareci ve öğretmen kadrosuna GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki tarafından teşekkür belgeleri ve çiçek takdim edildi. 20212022 eğitimöğretim yılı mezuniyet belgelerini öğretmenlerinden alan ve ilkokulu başarıyla tamamlayan öğrencileri gecenin sonunda keplerini coşkuyla atarak ortaokula geçmenin mutluluğunu yaşadılar.

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