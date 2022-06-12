İlkokul ögrencilerinde mezuniyet coşkusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlkokul ögrencilerinde mezuniyet coşkusu

İHA

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu 4. sınıf öğrencileri Gaziantep Üniversitesi Mavera salonunda düzenlenen coşkulu bir kep töreniyle ortaokula uğurlandı. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen kep töreninde duygusal anlar yaşandı.

İlkokul ögrencilerinde mezuniyet coşkusu

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu 4. sınıf öğrencileri Gaziantep Üniversitesi Mavera salonunda düzenlenen coşkulu bir kep töreniyle ortaokula uğurlandı. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen kep töreninde duygusal anlar yaşandı.
20212022 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte öğrencileri kep töreni heyecanı sardı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bünyesindeki eğitim kurumlarında her gün bir kep töreni yapılırken bu kez de Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulundan mezun olan öğrenciler için coşkulu bir kep töreni düzenlendi. Törene Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan Fesli, Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyeleri Celal Ersoy ve Osman Kıratlı, GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, GKV Özel İlkokulu Müdürü Talya Serenada Onan, idareci, öğretmen, veliler ve çok sayıda davetli katıldı.

“59 yıllık köklü geçmişe sahip olan bu ailenin önemli bir halkasısınız”
Eğitim hayatının en önemli basamaklarından birisi olan ilkokul eğitimini tamamlayan öğrencileri kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokul Müdürü Talya Serenada Onan törende yaptığı konuşmasında “Geleceğimizin Teminatı Kıymetli Öğrencilerimiz. İlkokulu bitiyor. Hayatın başka renklerini yaşama vakti, başka sorumlulukların ve yeni heyecanların yaşanacağı döneme giriyorsunuz. Bir taraftan mezun etmenin sevinci Bir tarafta hicran En değerli varlıklarımız olan siz sevgili öğrencilerimizden ayrılacak olmanın hüznünü taşırken yüreğimizde; sizleri duyarlı, çağdaş, ayakları yere sağlam basan bireyler olarak geleceğe, yeni bir eğitim yaşamına uğurlayacak olmanın da mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Buradaki 4 yıllık eğitim sürecinizde aydınlık yarınlara atılan her adımda sizinle olmak, bizim için çok kıymetliydi. Evet, bugün mezun oluyorsunuz ancak sizler daima 59 yıllık köklü geçmişe sahip olan bu ailenin önemli bir halkasını oluşturmaya devam edeceksiniz. Gaziantep kolej Vakfı Özel Okulları başarılarınız, mücadele azminiz, kaliteniz ve sağlam duruşunuzla daha da güçlenecek; yeşerttiğiniz tüm güzellikler bizim için gurur kaynağı olacaktır.” dedi.

Emekliliğe ayrılan öğretmenlere üstün hizmet plaketi
Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında uzun yıllar öğretmenlik görevi yapan ve yüzlerce gencin yaşamana dokunarak onları yarınlara hazırlayan Dürdane Kurt ve Semra Rastgeldi’ye emekleri ve özverili çalışmalarından dolayı üstün hizmet plaketleri Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan Fesli ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Kıratlı tarafından verildi.

Kep Töreninde Ödül Yağmuru
20212022 eğitim öğretim yılında bir çok alanda katıldıkları yarışmalarda çeşitli dereceler elde eden öğrencilere GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan Fesli tarafından ödül verildi. Adeta ödül yağmurunun yaşandığı gecede ödül alan öğrenciler ayakta alkışlandı. Kep töreninde Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları müzik öğretmenleri de konuklara sevilen birçok parçayı seslendirerek muhteşem bir gece yaşattı.

Kepler coşkuyla atıldı
GKV Özel İlkokulu kep töreninde 20212022 eğitim öğretim yılında gösterdikleri özveri ve çabalardan dolayı da GKV Özel İlkokulu idareci ve öğretmen kadrosuna GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki tarafından teşekkür belgeleri ve çiçek takdim edildi. 20212022 eğitimöğretim yılı mezuniyet belgelerini öğretmenlerinden alan ve ilkokulu başarıyla tamamlayan öğrencileri gecenin sonunda keplerini coşkuyla atarak ortaokula geçmenin mutluluğunu yaşadılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Nebati’den Fatma Şahin’e gülümseten isot sorusu Bakan Nebati: “Bir biberimiz var ya, el koymuyorsunuz değil mi?”
YEREL HABERLER Bakan Nebati’den Fatma Şahin’e gülümseten isot ...
Gaziantep´te şehit evinde üzüntü
YEREL HABERLER Gaziantep´te şehit evinde üzüntü
Gaziantep’e şehit ateşi düştü Şehadet haberini alan baba gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Gaziantep’e şehit ateşi düştü Şehadet haberini alan ...
MÜSİAD IBF 2. Türk-Arap İş Zirvesi yüzlerce yatırımcı iş insanını Gaziantep&#039;te buluşturdu
YEREL HABERLER MÜSİAD IBF 2. Türk-Arap İş Zirvesi yüzlerce yatırımcı ...
Bakan Nebati'den GES açıklaması (3)
YEREL HABERLER Bakan Nebati'den GES açıklaması (3)
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’den Gaziantep Büyükşehir Belediyesini ziyaret
YEREL HABERLER Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’den Gaziantep ...
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: “Enflasyon bizim için birinci mücadele alanı” "Ekonomideki büyük başarı tüm dünyanın dikkatini çekiyor” Bakan Nebati, 2. Türk Arap İş Zirvesi’nin gala yemeğinde konuştu
YEREL HABERLER Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: “Enflasyon bizim için ...
Gaziantep'te çatı yangını korkuttu
YEREL HABERLER Gaziantep'te çatı yangını korkuttu
Bakan Nebati'den GES açıklaması (2)
YEREL HABERLER Bakan Nebati'den GES açıklaması (2)
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Gaziantep’te vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Gaziantep’te ...
Bakan Nebati'den GES açıklaması
YEREL HABERLER Bakan Nebati'den GES açıklaması
Bakan Nebati: “2023’te kimi yeneceğiz onu merak ediyorum” ''Bizim pehlivan güçlü biliyorsunuz, geleni yeniyor'' Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Nebati: “2023’te kimi yeneceğiz onu merak ...
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’den Gaziantep Valiliğine ziyaret
YEREL HABERLER Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’den Gaziantep ...
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Gaziantep’te konuştu Bakan Nebati: “Ekonomideki başarıya rağmen karamsar senaryo üretmekte ısrarcılar” “Enflasyon dünyanın ortak bir sorunu” A Para’nın “Para Sohbetleri” Gaziantep’te düzenlendi
YEREL HABERLER Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Gaziantep’te ...
Bakan Muş: Arap dünyası ile ekonomik ilişkileri geliştirmede pozitif yaklaşıma sahibiz
YEREL HABERLER Bakan Muş: Arap dünyası ile ekonomik ilişkileri ...
2. Türk Arap İş Zirvesi Gaziantep’te başladı
YEREL HABERLER 2. Türk Arap İş Zirvesi Gaziantep’te başladı
ALGSPOR, şampiyonluğa odaklandı
YEREL HABERLER ALGSPOR, şampiyonluğa odaklandı
Münbiç´te, PKK´lıların karargahı vuruldu
YEREL HABERLER Münbiç´te, PKK´lıların karargahı vuruldu
Gaziantep'te kültür sanat etkinlikleri sürüyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te kültür sanat etkinlikleri sürüyor
Uyuşturucuyu ekmeğin içine saklamışlar
YEREL HABERLER Uyuşturucuyu ekmeğin içine saklamışlar
Çadırda doğan dördüzlere Barış, Pınar, Fırat ve Rıfat isimleri verildi
YEREL HABERLER Çadırda doğan dördüzlere Barış, Pınar, Fırat ve Rıfat ...
Gaziantep´te rögar kapağı hırsızlığına 2 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep´te rögar kapağı hırsızlığına 2 gözaltı
Gaziantep’te “change araç" operasyonu: 2 tutuklama “Change araç" çetesini jandarma çökertti, 4 araç ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te “change araç" operasyonu: 2 ...
Halı atığından izolasyon malzemesi üretimi projesi Sanko öğrencileri Fen Araştırma projeleri yarışmasında Türkiye birincisi oldu
YEREL HABERLER Halı atığından izolasyon malzemesi üretimi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.