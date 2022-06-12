Gaziantep´te şehit evinde üzüntü

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Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)-IRAK'ın kuzeyinde icra edilen PençeKilit Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap´ın (26) şehadet haberi Gaziantep´teki baba ocağına ulaştı.

Evli olan Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap, teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralandı. Çap, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap´ın acı haberi yetkililer tarafından baba ocağına ulaştırıldı. Şehidin Akdere Mahallesi´nde bulunan baba evine ay yıldızlı Türk bayrağı asıldı. Şehit Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap için Akdere Mahallesi Hz. Yakup Sosyal Tesislerinde taziye çadırları kuruldu. Taziye ziyaretlerini kabul eden şehidin acılı babası Mahmut Çap ile yakınları gözyaşları döktü.

Şehit Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap´ın cenazesi bugün 12.15´te Gaziantep Havaalanı'nda karşılanarak ikindi namazına mütakiben kılınacak cenaze namazı ile Yeşilkent Mezarlığı´nda şehitliğe defnedilecek.

DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2022-06-12 11:44:20



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