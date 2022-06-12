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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dereceye giren 534 öğrenciye bisiklet ve saat hediyesi

İHA

Dereceye giren 534 öğrenciye bisiklet ve saat hediyesi

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen 20212022 Eğitim Öğretim yılı 1.Dönem Kitap Okuma Yarışmasında dereceye giren 534 öğrenciye bisiklet, kol saati ve kitap seti hediyeleri verildi.
Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlenen törende dereceye giren öğrencilere bisiklet, kol saati hediye ve kitap seti hediye edildi. Düzenlenen törene Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu eğitim seviyesinin daha da üst seviyeye çıkması için kitap okumayı teşvik ettiklerini belirterek, “Dinimizin ilk emri oku. Okumak ve öğrenmek dinimizin emri. Şahinbey Belediyesi olarak bizde bunu yapmaya çalışıyoruz. Şuana kadar 12 milyon 125 bin 389 adet kitap dağıtımı gerçekleştirdik. LGS’de Şahinbey İlçemiz en gerideyken, şuanda birinci sıradayız. Çalışıp başarılı olmak zorundayız. Gençlerimiz için 209 tane gençlik merkezi yapıp, ana sınıfları ve okuma yazma kursları açtık. TEKNOFEST’e katılan tüm takımlara sponsor olduk. Bunların yanı sıra 9 Millet, 9 Z kütüphanesi açtık. Öğretmen ve öğrencilerimizi Bilim Teknik Dergisine abone yaptık ki abonelik ücretleri belediyemiz tarafından karşılanıyor. Yamaçtepe Ormanı içerisine Bilim Kampı yaptık. Öğrencilerimiz orada kampa girip eğitim alıyorlar. Öğrencilerimizi Çanakkale’de ecdadıyla buluşturuyoruz. Yıl sonunda 145 bin öğrencimizi ve vatandaşı Çanakkale’de ecdadımızla buluşturmuş olacağız. Daha önceki kitap okuma yarışmalarında 524 öğrencimizi Umre’ye, Bosna Hersek’e ve Ayasofya’ya götürdük. Öğrencilerimize her yıl karne hediyesi olarak spor ayakkabısı hediye ediyoruz. Bu yılda 17 Hazirandan itibaren öğrencilerimize karne hediyesi olarak spor ayakkabısı dağıtmaya devam edeceğiz. Gençlerimizi seviyoruz. Gençlerimizin daha çok okuyup öğrenmesini teşvik ediyoruz. Eğitime önem veriyoruz. Desteklerimizi arttırarak sürdüreceğiz” dedi.
''280 bin aktif öğrenci var''
En büyük desteği Şahinbey Belediyesi’nden aldıklarını ifade eden Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, Şahinbey ilçesinin bir çok ilden daha fazla öğrenciye sahip olduğunu hatırlattı. İlçede 280 bin aktif öğrenci bulunduğunu belirten Kılınç, ''Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kendimizi çok şanslı görüyoruz. Türkiye’de 922 tane ilçe var. Bu ilçelerin içerisinde eğitime en büyük desteği veren. Her açıdan yanımızda olan çocuklarımızın gençlerimizin geleceğin Türkiye’sini inşa etme noktasında ne ihtiyaçları varsa, hangi taleple yanına gitsek bize destek veren bir Başkana sahibiz. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na Şahinbey İlçe Milli eğitim Müdürlüğü ailesi olarak her zaman şükranlarımı sunuyorum. Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 280.000 aktif öğrencisi ve Türkiye’de en fazla öğrenciye sahip olan ve birçok şehir den büyük olan bir ilçe. Bu ilçeyi eğitim anlamında yönetirken en büyük destekçimiz Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu. Milyonlarca kitabı çocuklarımızla buluşturan ve bu kitapların okunduktan sonra hediyeler veren ve eğitime her zaman desteklerini veren Şahinbey Belediye Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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