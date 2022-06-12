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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GTO'dan ''Stratejik şirket yönetimi ve iş zekası'' konferansı

İHA

GTO'dan ''Stratejik şirket yönetimi ve iş zekası'' konferansı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Erkin Şahinöz Akademi iş birliğiyle, alanında uzman birbirinden değerli isimlerin katıldığı “Stratejik Şirket Yönetimi ve İş Zekâsı Konferansı” düzenlendi.
İtibar yönetiminden metaverse gibi pek çok konunun ele alındığı konferansta konuşan GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, “Biliyoruz ki yaşam, kararlarımızla şekilleniyor. Malcolm X’in dediği gibi ‘Büyük zekâlar, birlikte düşünür.’ Biz de çalışanlarımızla, üyelerimizle birlikte düşünüyor, yönetim sistemlerimizle karar veriyoruz.” dedi. Özel yaşam ve iş yaşamında alınan kararların doğruluğunu verilerin belirlediğini vurgulayan Yıldırım, “Ne kadar sağlıklı veri, o kadar sağlıklı karar. İş zekâsı dediğimiz şey de etkin ve kaliteli iş kararları vermemizi destekleyen bir sistem aslında. Elimizdeki verileri, bulunduğumuz konjonktürle sentezleyip anlamlı bilgiye dönüştürmeden sadece sezgilerimizle hareket etmek sonucundan memnun olmayacağımız kararlar aldırabiliyor bize. İçinde bulunduğumuz ekonomik atmosferde karar almanın ne kadar zor olduğunun farkındayım. Ama bugün yaşanan pek çok sorunun temelinde de sistemsizlik yok mu? Verilerin doğru analiz edilemeyip, yanlış kararlar alınması yok mu? Bu bağlamda; Erkin Şahinöz Akademi iş birliğiyle düzenlediğimiz ve gerçekten dopdolu bir içerikle hazırlanan konferansımız heyecan verici. Umut ediyorum ki bu konferansımızdan herkes en üst düzeyde fayda sağlar ve bunları iş hayatına en doğru şekilde yansıtır.” ifadelerini kullandı.
GTO üyelerinin ilgiyle takip ettiği konferansta “Stratejik Şirket Yönetimi İlkeleri İş Zekâsı ve Dönüşüm Yönetimi” hakkında sunum yapan Stratejik Yönetim Danışmanı ve FED Eski Araştırma Direktörü Erkin Şahinöz, firmaların başarılı olabilmesi için iş zekâsı sistemine sahip olmaları gerektiğine dikkat çekerek, “Verilerle desteklenmeyen kararların da başarılı olma ihtimali çok düşük. Firmaların İcra Kurulu’ndaki herkes finansal tabloları ve iş zekâsını okuyabilecek ve yorumlayabilecek düzeyde olmalı. CAMELSC ilkelerine göre stratejik yönetim yapısı oluşturulmak isteniyorsa iş zekâsı kurulumuna öncelik verilmeli” dedi.
Konferansta ayrıca Fikret Aslanyürek “Düşünen Organizasyon”, Hande Çankaya “İtibar Yönetimi”, Cumhur İnan Bilen “Mali Mevzuatta Güncel Gelişmeler”, Hakan Çalışkantürk “Şirketler Neden Batar”, Halil Bedir “Satışta Zihinsel Fiziksel ve Psikolojik Performans Artışı”, Bülent Kavaklı ise “Metaverse’de Yaşam Metaverse ile Yaşam” konularında sunum gerçekleştirdi.

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