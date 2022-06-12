Şehit ablasından yürek dağlayan feryat: "Beni şehit ablası yapma Ali" Şehit Uzman Onbaşı Çap gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı Şehit annesi Kürtçe ağıtlar yakarak tabuta sarıldı

Kuzey Irak’taki PençeKilit Harekatı’nda PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap, memleketi Gaziantep’te düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı. Cenazede şehidin annesinin Kürtçe ağıtlar yakarak tabutu öpmesi duygulandırırken şehidin ablasının "Beni şehit ablası yapma Ali" demesi yürekleri dağladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak’ın Kuzey’in icra ettiği PençeKilit Harekatı’nda PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap (26) ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Uzman Onbaşı Çap, şehit düştü. 5 yıllık evli olan Çap’ın cenazesi havayoluyla memleketi Gaziantep’e getirildi. Şehit düşen Uzman Onbaşı Çap için Yeşilkent Mezarlığı’ndaki Kaplan Kardeşler Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin babası Mahmut Çap, annesi Zeynep Çap ile eşi Zeynep Çap’da katıldı.



Şehidi son yolculuğunda yalnız bırakmadılar

Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Cumhuriyet Savcısı Kemal Önder Sekücü, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Sağlık Bakan yardımcısı Dr. Tolga Tolunay, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Ali Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ile Gaziantep milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda protokol üyesi de katıldı. Törenin düzenlendiği alan hınca hınç dolarken vatandaşlar şehidi son yolculuğunda yalnız bırakmadı.



Şehit annesi Kürtçe ağıt yaktı

Cenaze töreninde şehidin annesi ve babası ayakta durmakta zorluk çekerken şehidin kardeşleri gözyaşlarına boğuldu. Şehit annesi Zeynep Çap cenaze töreninde sinir krizi geçirirken gözyaşına boğulan annenin Kürtçe ağıtları duygulandırdı.



"Beni şehit ablası yapma Ali"

Gözyaşının sel olduğu törende şehidin ablalarını askerler teskin etti. Duygu dolu anların yaşandığı cenaze töreninde şehidin bir ablasının tabuta sarılarak "Beni şehit ablası yapma Ali" demesi yürek dağladı. Cenaze ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeşilkent Şehitliğine defnedildi.

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