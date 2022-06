40 yıldır evli çiftler, 40 gündür evli çiftlerle buluştu

Ankara'da sel felaketi can aldı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde evliliklerinde 40. yılı geride bırakan 30 çift, evliliklerinin 40. gününde olan 30 çift ile aynı sofrada bir araya geldi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, evliklerinde 40 yıllık bir zaman dilimini geride bırakan 30 çifti, evliliklerinin 40. gününü yaşayan 30 çift ile akşam yemeğinde Dülük Tabiat Parkı içerisinde bulunan Göl Kafe Restoran’da ağırladı. Genç çiftler, tecrübe aktarımına dayalı etkinlikte kendilerinden deneyimli kişilerle tanışarak birlikte yemek yeme fırsatı buldu. Uzun yıllar devam eden huzurlu ve mutlu evliliklerin sırlarını paylaştığı programa Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'da katıldı. Çiftlerle tek tek ilgilenen Başkan Fadıloğlu, kendi evlilik deneyimlerini genç çiftlere aktardı.

''Nasihatler çok önemli''

Yaptığı konuşmada örnekler de veren Başkan Fadıloğlu, mutlu ve huzurlu bir evliliğin nasıl devam edeceğine dair düşüncelerini, tecrübelerini genç çiftlerle paylaştı. Saygının, sevginin önemine vurgu yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ''Ekip arkadaşlarımızla birlikte 40 yılını dolduran çiftleri, 40. gününü yaşayan genç çiftlerimizle bir araya getirmek istedik. Gençlerimizin, büyüklerimizden alacakları nasihatler çok önemlidir. Allah, birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Aile müessesi, ne kadar güçlü olursa ülke o kadar güçlü olur. Maalesef yakın tarihte ‘çekirdek aile’ diye geniş aileleri ortadan kaldırdık. Şu anda Türkiye ile ilgili hangi konuyu tartışırsak tartışalım, sonunda mesele nitelikli insan olmaya geliyor. O nitelikli insanın yetişmesi de aile ortamıyla doğru orantılıdır. Ailenin de geniş aile olmasıyla o çocukların gelişmesine katkı sağlaması çok önemlidir. Anne, baba, ömrünü senin için veriyor, ondan sonra sen evlat oluyorsun. Arkanı dönüp gidiyorsun, yok böyle bir şey. Ancak anne ve baba, evladının kendisinden üstün olmasını istermiş. Böyle bir değere karşı, biz bu silsileyi yeniden inşa etmezsek bizim huzurlu olmamız mümkün değil. Ben burada özellikle genç çiftlerimize şunu belirtmek istiyorum. Lütfen hayat benim hayatım demeyin, hayat bizim hayatımız diyeceğiniz sorumluluğunuz olan anneniz, babanız, kayınpederiniz, kayınvalideniz var. Dünyaya gelme sebebiniz olanlar var. Büyüklerimize karşı öncelikli sorumluluklarımızı yerine getirmek gerek. Allah; muhabbetinizi daim eylesin, birliğinizi daim eylesin, sağlık, sıhhat, mutluluk ve afiyet versin. Genç evlilerimize hayırlı evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin, büyüklerimize de torunlarının gününü görmeyi nasip etsin'' dedi.

''İşin sırrı, karşılıklı sevgi, saygı ve sadakattir''

Evliliklerinde 44. yılı geride bıraktıklarını kaydeden Necla Kaşmer, mutlu bir evliliğin karşılıklı sevgi ve saygıdan geçtiğinin altını çizerek, “Gençlerimize en büyük tavsiyem birbirinize karşı sevgi, saygı ve sadakattir. Biz 44 yıllık evliyiz, hala eşimle mutlu bir evlilik sürdürüyorum ve hala çocuklarıma yardımcı oluyorum. 7 torunum var. Şunu belirtmek istiyorum, çocuklarsız bir şey olmuyor. Hakikaten her zaman büyüklerin, küçüklerine destek çıkması lazım, her zaman onların arkasında olduğumuzu hissettirmemiz lazım. Küçüklerin de büyüklerine her zaman sevgi ve saygı göstermesi lazım diye düşünüyorum. Yeni evli çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bir ömür mutlu bir evlilik yaşamak istediğini belirten Mehmet Ali Polat, “Bugün burada bulunduğumuz için çok mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum. 40 günlük evliyiz, biz bile 40 günün nasıl geçtiğinin farkında bile değiliz. Burada büyüklerimizden çok güzel nasihatler alıyoruz. Onların tecrübeleriyle inşallah eşimle ben de bir ömür boyu sevgi ve saygı çerçevesinde evliliğimizi yürütürüz. Ben, böylesine anlamlı bir organizasyon düzenleyen Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Program sonunda, bütün çiftlere günün anısına özel kutulu fincan takımı hediye edildi.

