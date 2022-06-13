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Şampiyonluk kupası Gaziantep'te Başkan Şahin ve Vali eşi Gülden Gül, şampiyon olan kadın futbolcuları çiçeklerle karşıladı.

İHA

Şampiyonluk kupası Gaziantep'te Başkan Şahin ve Vali eşi Gülden Gül, şampiyon olan kadın futbolcuları çiçeklerle karşıladı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi final karşılaşmasında Fatih Karagümrük’ü 21’lik skorla mağlup ederek kupanın sahibi olan ALG Spor, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül tarafından çiçeklerle karşıladı.
İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda oynanan nefes kesici mücadelenin ardından 2021 2022 sezonu şampiyonu olan ALG Spor, uçakla Gaziantep'e geldi. Şampiyonluk kupasını da kente getiren kadın futbolcuları, Gaziantep Havalimanı'nda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül ve taraftarlar karşıladı. Takımı çiçeklerle karşılayan ve teknik heyet ile sporcuları tek tek tebrik eden Başkan Fatma Şahin, şampiyon sporcularla bir süre sohbet etti. Başkan Şahin, kadın sporcuların büyük bir başarı yakalayarak Spor Şehri Gaziantep'i gururlandırdığını belirterek, şampiyonluk kupasının Gazi şehre gelmesinin tesadüf olmadığı vurguladı. Şahin, kız çocukları için bu başarıyı yakalayan oyuncuların artık birer rol model olduğunu, Gaziantep Modeli’nin bir kez daha öneminin ortaya çıktığını kaydetti.
Gaziantep Havalimanı’nın önünde bekleyen taraftarlar ise takımı meşaleler, davul ve zurna eşliğinde karşılayarak, şampiyonluğu kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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