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Gaziantep'te hasadı yapılan sarımsak tarlada 8, markette 35-40 lira

DHA

Gaziantep'te hasadı yapılan sarımsak tarlada 8, markette 35-40 lira


Hasan KIRMIZITAŞAhmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te ekimi yapılan sarımsağın hasadı sürerken, Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının yüzde 20'sinin Araban Ovası'ndan karşılandığını söyledi. 15 bin tarım işçisi ile hasadı yapılan sarımsağın tarladaki fiyatının 8-10 lira olduğunu ancak markette 35-40 liraya satıldığını belirten Altun, "Aracılar nedeniyle hem çiftçi zarar ediyor hem tüketici fazla ödüyor" dedi.
Gaziantep´in Araban Ovası çiftçileri, son yıllarda sarımsak ekimine yöneldi. İlçede 25 bin dekar alanda üretimi yapılan ve aroması ile tercih edilen sarımsakta bu yıl 40 bin ton rekolte bekleniyor. Eylül ayında ekimi yapılan ve haziranda toplanmasına başlanan sarımsak hasadında 15 bin tarım işçisi de istihdam ediliyor.
Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, ilçe ve kent ekonomisine önemli katkılar sağlayan sarımsakta hedeflerinin rekolte artışı ile ihracata yönelmek olduğunu belirterek, "Ürettiğimiz sarımsak Türkiye´nin yüzde 20´sinin ihtiyacını karşılıyor. Sarımsağımızın katma değeri yüksek ve ilçe ekonomisine ciddi bir gelir sağlıyor. Çiftçilerimizin de bu anlamda son dönemlerde ekim alanlarını artırdı. Sarımsağa talep sürekli artıyor ve bizim amacımız ihracatta pay sahibi olabilmek" diye konuştu.
'ARACILAR FİYATI ARTIRIYOR'
Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun da çiftçinin temel sorununun, yaşadıkları aracı sorunu olduğunu söyledi. Sarımsağın tarlada 8-10 liradan satıldığını anlatan Altun, "Tarlamızdan çıkan sarımsak, markette 35-40 liradan alıcı buluyor. Bu yüksek fiyat bizi çok mağdur ediyor ve üzüyor. Çünkü tarladan ürün çıktıktan sonra aracılar nedeniyle tüketiciye en az 4 kat yüksek fiyattan satılıyor. Bunun önüne geçilmesi için yeni yöntemler oluşturulmalı. Tüketicinin doğrudan ulaşmasını sağlayan aracıların olmadığı bir sistem oluşturulmalı. Şu anda tüketici pahalı yiyor üretici de ucuza satıyor. Biz 9 ay emek verip aracılara satıyoruz, onlar da yüksek fiyattan tüketiciye veriyor. Aracıların aradan kaldırılması gerekiyor. Tüketicinin muhatabı çiftçi olmalı. Üreticiden tüketiciye ulaşan bir sistem kurulmalı. Üreticinin sattığı fiyat ile tüketicinin yediği sarımsak arasında büyük fark var" dedi. 
Sarımsakta stokçuluk sorunu yaşandığını da dile getiren Ziraat Odası Başkanı Altun, bunun da engellenmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ-Ahmet ATMACA
2022-06-13 11:05:27

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