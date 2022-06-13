Arkeoloji dünyasının kalbi Ankara’da atacak

Gaziantep’te kurulan Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, 1517 Haziran günlerinde Ankara’da "1. Arkeoloji Şûrası" düzenleyecek. İlk kez düzenlenecek şurada, Bilim ve Araştırma, Arkeometri, Dijital Arkeoloji, Eğitim, Sanat, Turizm ve Tanıtım, Kültür Ekonomisi, Kültür Politikaları, Kurum ve Yasalar, Kültürel Miras ve Müzecilik başlıklarında çalışma yapan 11 komisyon, hazırladıkları raporları tartışacak.

Arkeoloji ve yakın ilgili bilim alanlarının bilim, araştırma, meslek, eğitim, tanıtım, müzecilik, halkla ilişkiler gibi konularda teori ve uygulama açısından geldiği düzeyin tanımlanacağı şûrada, sorunlara çözümler önerileceğini, ideal bilimselkurumsal gelecek için yol haritası oluşturularak, öncelikli eylem alanları belirlenecek. Strateji belirlemeye katkı vermeyi ve ilgili uygulayıcılara zaman kazandırmayı hedefleyen ve ülkemizde ilk kez düzenlenecek olan şurada, tüm sonuçları değerlendirerek arkeoloji dünyasına ve Enstitü yönetimine hem kısa hem de uzun vadeli yol haritası ortaya konacak.

Şuraya katılacaklar

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Müşaviri Muhammed Hakan Tanrıöver ile AB Programları ve Projeleri Koordinatörü Hale Ural’ın koordinasyonunda gerçekleştirilecek olan, Türkiye’nin yanısıra yurt dışından da çok sayıda arkeolog, tarihçi ve akademisyenin katılacağı 1. Arkeoloji Şûrası’nın açılış konuşmalarını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM İdare Amiri ve Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Eleftheria Pertzinidou, Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkan Vekili Barbaros Murat Köse, Prof. Dr. Edibe Sözen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Müşaviri Muhammed Hakan Tanrıöver, Takım Lideri Prof. Dr. Nevzat Çevik ile Kültür ve Turizm Bakanlığı AB Programları ve Projeleri Koordinatörü Hale Ural yapacak.

Ünlü isimler şurada bulaşacak

Üç gün sürecek şûrada, moderatörlüğünü Fecir Alptekin’in yapacağı birinci oturumun konukları Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Doç. Dr. Haluk Sağlamtimur, Doğan Hızlan, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Yüksek Mimar Faruk Malhan olacak. Moderatör Prof. Dr. Nevzat Çevik’in yöneteceği ikinci oturumda ise Prof. Dr. Felix Pirson, Prof. Dr. Coşkun Özgünel, Prof. Dr. Işın Yalçınkaya ve Prof. Dr. Serra Durugönül yer alacak. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına armağan olarak kurulan Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nün düzenlediği şûra sonunda Türk Arkeolojisi için bir deklarasyon da oluşturulacak. Şûra aktivitelerinde konuklara Gaziantep mutfağından lezzetler sunulacak, okul öncesi, temel eğitim ve yükseköğrenim öğrencileri, bilim ve sanat insanlarıyla, arkeolojik kazı başkanları buluşacak, söyleşiler, tiyatro ve konser etkinlikleri düzenlenecek.

Ayrıca etkinlik alanı karartılarak Gaziantep’teki Arkeoloji Enstitüsü temalı mapping show, canlı yayınlar aracılığı ile kamuoyuna sunulacak.

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