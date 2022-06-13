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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te yapılacak Uluslararası Turizm Filmleri Festivali tanıtıldı

İHA

Gaziantep'te yapılacak Uluslararası Turizm Filmleri Festivali tanıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 7’ncisi düzenlenen “Uluslararası Turizm Filmleri Festivali” için basın bilgilendirme toplantısı 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi’nde yapıldı.
Gaziantep’in kültürel ve tarihi zenginliğini yerli ve yabancı yönetmenlere tanıtmak ve bölgenin yeni filmlere ilham kaynağı olmasını sağlamak açısından büyük öneme sahip “Uluslararası Turizm Filmleri Festivali” 1418 Haziran tarihlerinde Gazi şehirde gerçekleştirilecek. 35 ülkeden 450 filmin başvurduğu festivalde, alanında uzman jüri tarafından seçilen 25 filmin gösterimi yapılacak ve 17 Haziran Cuma günü Zeugma Mozaik Müzesi’nde ödül töreni düzenlenecek. Turizme yön veren ve rol alan turizm aktörlerinin eserleri, 8 kategoride değerlendirilerek 25 ödül sahiplerini bulacak. Ödül almaya hak kazanan eserler, Gezen Sinema Günleri programı öncesi izleyicilerin beğenisine sunulacak.
''Yönetmenlerin kullanacağı Gaziantep kareleri tanıtıma katkı sağlayacak''
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, lansmanda yaptığı konuşmada Gaziantep’te yapılacak bu festivali çok önemsediklerini belirterek şunları kaydetti:
“Birçok etkinlik ve festivale imza atıyoruz. Bu festivalleri bir üst noktaya taşıma anlamında duyurunun önemi çok yüksek. O yüzden bu noktada Gaziantep’in tanıtılması ve bu şehrin tarihi, kültürel güzellikleriyle öne çıkması için Turizm Filmleri Festivali değerli bir etkinlik. Geçtiğimiz aylarda Charlize Theron’un baklava deneyimi olmuştu. Bu davranış, birçok medya kuruluşunda gündeme gelmişti. Dolayısıyla buraya gelen katılımcıların, değerli yönetmenlerin, aktörlerin filmlerinde Gaziantep’e ya da bölgeye dair kareler kullanması tanıtıma çok güzel bir destek sağlayacak. Bu bakımdan festival çok önemli.”
Gelen misafirler için bir Rumkale gezi turunun da yapılacağını belirten Güzelbey, “Gaziantep’in her köşesinde büyük bir medeniyet gizli. Biz bunları gelen ziyaretçilerimize anlatarak bilinirliğini artırmak istiyoruz. Bu festivalle Gaziantep’in tanıtımında önemli bir yol kat edeceğimizi düşünüyorum. Katılımcılara da Gaziantep’e geldikleri için tekrardan teşekkür ediyorum” dedi.
Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Başkanı Can Saraçoğlu ise bu festivalin Türkiye’nin tanıtılması noktasından çok önemli bir organizasyon olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
“İlk bakışta bir film festivali olarak gözükse de aynı zamanda turizm festivali olarak diğer festivallerden bir adım öne çıkmaktadır. Bu bağlamda 4 yıldır İstanbul’da düzenlediğimiz festivali son iki yıldır Kapadokya’da düzenliyorduk. Son festivalimizde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’in davetleriyle, Gaziantep’te düzenliyoruz. Bugün lansmanını yaptığımız bu festivalin Gazi şehirde gerçekleşmesi için en büyük desteği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi verdi.”
Manga grubu sahne alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen bu dev organizasyonun açılışı, 14 Haziran Salı günü Botanik Bahçesi’nde “Gez Sen Türkiye Turizm Fotoğrafları Sergisi” ile yapılacak. 15 Haziran Çarşamba günü, Şamşırak Koku Atölyesi için Hamam Müzesi ve akabinde Emine Göğüş Mutfak Müzesi ziyaret edilecek. Ardından 16.00’da Kozluca KasteliAlmacı PazarıZincirli Bedesten, Bakırcılar ÇarşısıGümrük Han için ‘Foto Safari’ etkinliği gerçekleştirilecek. Saat 20.00’de ünlü müzik grubu Manga, Festival Park’ta sahneye çıkarak sevilen şarkılarıyla Gazi şehirlilere keyif dolu bir akşam sunacak.
Günün sonunda ise Gezen Sinema Günleri programında, Gazi şehirliler Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi’nde “Eyvah Eyvah” filmini açık havada izleme imkânı bulacak.
Türk filmleri gazi şehirlilerle buluşacak
Festival programı çerçevesinde 16 Haziran Perşembe günü saat 11.00’da 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi’nde açılış konferansı düzenlenecek. Sonrasında ise Ömer Ersoy Kültür Merkezi’nde saat 15.00’da ödüllü yönetmenler ile sinema atölyesinde bir araya gelinecek ve günün sonunda Masal Park’ta saat 20.00’da Gezen Sinema Günleri çerçevesinde ünlü Türk filmi ‘Bana Masal Anlatma’ izleyicilere keyif dolu bir akşam yaşatacak.
En başarılı 25 film için ödül verilecek
17 Haziran Perşembe günü etkinlik Bey MahallesiAtatürk Anı MüzesiOyun ve Oyuncak Müzesi Türk Arkeoloji Kültürel Miras EnstitüsüKurtuluş Camii’nde yapılacak fotosafari etkinliğiyle devam edecek. Günün sonunda ise jürinin beğenisine sunulan filmler 8 kategoride değerlendirilecek, 25 ödül oylama sonrası öne çıkan isimlere verilecek. Turizm sektörünün canlılık kazanmasında büyük pay sahibi olan bakanlıklar, yerel yönetimler, turizm firmaları, oteller, acenteler ve hava yolları başta olmak üzere tüm turizm paydaşlarının filmleri, etkinlik boyunca Gazi şehirlilere eğlence dolu bir festival yaşatacak.
Başvuruları alınan filmlerin kategorileri arasında sağlık, spor, inanç, gastronomi, doğa turizmi, arkeoloji, kültür turizmi yer alırken bu temalara ek olarak özel sektörden oteller, hava yolları, acenteler, yerel yönetimler kategorileri de bulunuyor.
Dünya turizmine ev sahipliği yapacak
Jüri onur üyeliğin ünlü aktör Eric Roberts ve Oscar ödüllü Zbigniew Zmudzki’nin yaptığı festival geçen yıl dünyada gerçekleştirilen en fazla ülkenin katıldığı tematik film festivali olarak bir ilke imza atmıştı. Pandemi sürecinde birçok ülkede festivaller online olarak düzenlenirken Türkiye 35 ülkeden 150’ye yakın misafirini başarı ile ağırlayarak uluslararası alanda dikkatleri de üzerine çekmeyi başardı. Festival, hem bir film festivali statüsü taşırken aynı zamanda da bir turizm festivali özelliğine sahip. Bu yönüyle tematik film festivalleri arasında yüksek tanıtım potansiyeli ve uluslararası katılım oranının yüksekliği açısından farklı bir yeri olan bu festival hem ülkenin hem de Gaziantep’in tanıtımı açısından önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor.
Gaziantep'in görsel zenginliğine şahit olacaklar
Dünyada 20 ülkede düzenlenen turizm temalı film festivalleri arasında en başarılı etkinliğe imza atan Türkiye, bölgede gerçekleştirilecek festivalle bu başarıyı devam ettirmeyi amaçlıyor. Bu önemli organizasyonun gerçekleştirileceği Gaziantep bu sayede doğal bir açık film platosu olma özelliği ile yurt dışından gelecek olan yönetmenlere farklı bir kadraj da sunacak. Birçok ülkeden sanatçının katılacağı festivalde misafirler, daha önce yaşamadıkları bir görsel zenginliğe şahit olacaklar ve bu anları dünyayla paylaşacaklar. Bu bağlamda düzenlenen festivalin, bölgenin tanıtımının dışında, bölge turizm ekonomisine de katkı sağlaması bekleniyor.
Yönetmenlere yeni bir kadraj fırsatı
Festival İstanbul ve Kapadokya etaplarından sonra artık Gaziantep’te düzenleniyor. Tarihi, kültürü, gastronomisi ve turistik zenginlikleri ile Gaziantep yurt dışından gelecek yönetmenler için zengin bir kadraj sunacak. Festivalin teması olan “Benim Kadrajım”dan yola çıkarak farklı ülkelerden gelen yönetmenlerin gözünden Gaziantep’i ve Türkiye’yi dünyaya tanıtılacak. Kimi zaman Çingene Kızı’nın gözünü, kimi zaman Rumkale’nin muhteşem güzelliğini dünya yakından görecek. Yurt dışından gelen yönetmen, influencer ve fotoğrafçılarla birlikte düzenlenecek fotovideo safariler ile bölge zenginlikleri yakından görüntülenerek dünyaya servis edilecek. İlmek ilmek dokunan halılar, ince ince işlenen bakırlar, geleneksel Türk mutfağının eşsiz lezzetleri, bölge halkının misafirperverliği, tarihi mekanlar, modern müzeler yurt sınırlarını aşarak yabancıların beğenisine sunulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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