Şahinbey'de hayvancılık gelişiyor

Çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine önemli destekler sağlanan Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde destek tohumlarından ilk meyveler alınmaya başlandıç

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 16 koyun 1 koç verdiği ve bugün 70 koyuna sahip olan Yılmaz ailesini ziyaret ederek kuzularını sevip, hayvan yetiştiricisi aile ile sohbet etti. Her bir koyunu kendi ailesinin bir ferdi gibi bakıp, seven Yılmaz ailesi koyunlarda elde ettiği gelirle hem hayvanların yemini karşılıyor hem de ailesinin geçimini sağlıyor.

Şahinbey'de hayvan sayısı arttı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ailelere verilen hayvanların sayısının artarak çoğaldığını belirterek “Almalı Köyü’nde Yılmaz ailesini ziyaret ettik. Bu ailemize 16 koyun 1 koç vermiştik. Verdiğimiz hayvanlara iyi bakan Yılmaz ailesi bu sayıyı 70’e çıkarttı. Bu hayvanlarda emeği olan Nuriye ablamıza, Süleyman abimize ve çocuklarına çok teşekkür ediyorum. Onlara hem koyun hem de yem desteğinde bulunmuştuk. 17 ile başladıkları küçükbaş hayvancılıkta bugün 70 adet koyun ve kuzuya sahipler. Şahinbey ilçemizde son 3 yılda hayvan sayısı yüzde 50 artmış durumda” dedi.

''Başkanımız sayesinde hayvancılık yapıyoruz''

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu sayesinde hayvancılık yaptıklarını belirten Nuriye Yılmaz “Başkanımızın verdiği hayvanlara çok iyi baktık. 17 olan sayıyı 70’e çıkardık. Şu anda Kurban Bayramı’nda satacağımız 9 tane hayvanımız var. 17 tane olan hayvanımızı 3 yılda 70’e çıkardık. Allah Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’ndan razı olsun” dedi. Hayvan sayılarının her geçen yıl arttığını ifade eden Süleyman Yılmaz “Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun sayesinde hayvancılık yapıyorum. Kendisinin bize verdiği 16 koyun 1 koç ile başladığımız hayvancılıkta bugün 70 adet koyuna sahibiz ve sağımlık koyunlardan günlük süt alıyoruz. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na çok teşekkür ediyorum” dedi.

