Gaziantep'te orman ürünleri işleyen fabrikada yangın



Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP Oduncular Sitesi'nde faaliyet gösteren orman ürünleri işleme fabrikasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, gece saatlerinde KÜSGET Sanayi Sitesi içerisinde faaliyet gösteren orman ürünleri işleme fabrikasında meydana geldi. Mesai saatleri olmaması nedeniyle kimsenin bulunmadığı fabrikanın iç kısmanda henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Yangını görenlerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışırken, fabrikanın hemen yanında bulunan ve kimyasal ürünler satılan işyerine alevlerin ulaşmaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın söndürme çalışmalarına Orman İşletme Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. 45 itfaiye eri ve 26 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangında yaklaşık 700 ton su kullanıldı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri fabrikada soğutma çalışmalarına devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2022-06-14 01:05:34



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