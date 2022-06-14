Boşanma davasında emsal kira kararı Mahkeme: “Kirayı ödemeyen eş asli kusurludur” Kiralık ev için “Satın aldım” yalanı söyleyen koca 15 bin lira tazminat ödeyecek Kira ödenmediği için evi terk eden kadın haklı bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boşanma davasında emsal kira kararı Mahkeme: “Kirayı ödemeyen eş asli kusurludur” Kiralık ev için “Satın aldım” yalanı söyleyen koca 15 bin lira tazminat ödeyecek Kira ödenmediği için evi terk eden kadın haklı bulundu

İHA

Boşanma davasında emsal kira kararı Mahkeme: “Kirayı ödemeyen eş asli kusurludur” Kiralık ev için “Satın aldım” yalanı söyleyen koca 15 bin lira tazminat ödeyecek Kira ödenmediği için evi terk eden kadın haklı bulundu

Gaziantep’te bir erkeğin eşine söylediği “Evi satın aldım” yalanından dolayı açılan boşanma davasında yerel mahkemenin verdiği kararı bozan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, kirayı ödemeyen kocayı asli kusurlu buldu. Emsal niteliğinde bir karara imza atan 2. Hukuk Dairesi, kiranın ödenmemesinden dolayı evi terk eden eşe 15 bin lira maddi tazminat ödenmesine hükmetti.
Gaziantep’te bir kadın eşinin satın aldığını söylediği evin asıl sahiplerinin kendileri olmadığını, evde kiracı olarak oturduklarını öğrenince boşanma davası açtı. Bir gün gerçek ev sahibinin kapıyı çalarak, “Kiram yıllardır ödenmiyor, evden çıkın” demesiyle büyük şok yaşayan 3 çocuk annesi kadın, eşinin söylediği yalan üzerine evi terk etti. Evi terk ederek Gaziantep Aile Mahkemesinde eşine karşı boşanma davası açan kadın, mahkemenin verdiği kararla bir kez daha yıkıldı. Kadının ev yalanını öğrenmesinin ardından evi terk etmesi mahkeme tarafından kusurlu bulunurken dava reddedildi.

Üst mahkeme kararı bozdu
Kadının avukatı Murat Doruk, yerel mahkemenin verdiği kararı istinaf ederek Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine taşıdı. Avukat Doruk’un itirazını inceleyen 2.Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu. Dosyadaki delil ve tanık beyanlarını değerlendiren üst mahkeme, kocanın evin geçim giderlerini karşılamadığını, kirayı ödemediğini ve yeniden annesinin de yaşadığı binaya dönmek üzere kadın eş üzerinde baskı kurduğunu belirledi.

“Kiranın ödenmesi gibi temel ihtiyaçları karşılanmadığını doğrulamıştır”
Kararda erkek eşin kendi tanığı olan çocuğunun dahi kira ödenmediği için evden çıkarıldıklarını beyan ettiğine yer veren mahkeme, “Erkek eşin annemde yaşayalım dediği, babası çalışmasına rağmen kiranın ödenmesi gibi temel ihtiyaçların karşılanmadığını doğrulamıştır. Bu nedenle boşanmaya neden olaylarda söz edilen kusurlar nedeni ile erkek eşin tam kusurlu olduğu anlaşılmıştır. Kadın eş olayların akışı karşısında dava açmakta haklıdır” ifadelerini kullandı.
Kadının davasını kabul ederek çifti boşayan mahkeme, eşine yalan söyleyen kocanın 15 bin TL maddi tazminat ödemesine de hükmederek emsal niteliğinde bir karar verdi.

Ev yalanı boşanma davası nedeni oldu
Kocanın eşine “Burası artık bizim evimiz” diyerek evi satın aldığını söylediğini aktaran Avukat Murat Doruk, müvekkilinin evi kendi evi sanarak uzun bir süre oturduğunu belirtti. Bir gün ev sahibinin eve gelerek müvekkiline “Benim kiram yıllardır ödenmiyor evden çıkın” dediğini paylaşan Doruk, “Müvekkilim olan hanımefendi büyük bir şok yaşıyor. Ardından kendisi araştırdığında da eşinin evi satın almadığını öğreniyor. Eşinin aslında evin kira olduğunu ama satın alınmış gibi gösterdiğini öğreniyor. Ardından evden ayrılıp boşanma davası açıyor. Gaziantep Aile Mahkemesinde boşanma davasını açtık. Bizim boşanma davamız ilk aşamada reddedildi. Kadın evi terk ettiği için kusurlu görüldü” ifadelerine yer verdi.

“Kirayı ödemeyen koca asli kusurlu bulundu”
İtirazlarını inceleyen üst mahkemenin emsal niteliğinde bir karar aldığını sözlerine ekleyen Avukat Doruk, “2. Hukuk Dairesi kiranın ödenmemesinden dolayı evden çıkartılan kadının kusursuz olduğunu, kirayı ödemeyen kocanın asli kusurlu olduğunu belirterek yerel mahkeme kararını tümüyle ortadan kaldırdı. Kadın komşularına ‘Ev benim, burayı eşim aldı’ diyor. Bunları sürekli anlatıyor. Tabii kadın bu noktada evin kira olduğunu öğrenince o mahallede yaşayamaz duruma da geliyor. İnsanlar artık arkasından konuşmaya başlıyor. Dalga geçiyorlar ve kadın orada barınamaz hale geliyor” diye ekledi.

“Emsal niteliğinde bir karar”
Kadının yaşadığı olaylardan sonra evi terk ettiğini aktaran Doruk, “Yerel mahkeme bunun evi terk sebebi olmadığını söyledi. Ancak üst mahkeme bunun evi terk etme sebebi olduğunu, kirayı ödemeyi kocanın asli kusurlu olduğunu belirterek yerel mahkeme kararını bozdu. Biz bu kararı Yargıtay’ın da onaylayacağını düşünüyoruz. Karar boşanma davaları için emsal niteliktedir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hayvan severlerin Cemal babası sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Hayvan severlerin Cemal babası sağlığına kavuştu
TIR ile çarpışan otomobildeki anne ve 2 çocuğu yaralandı
YEREL HABERLER TIR ile çarpışan otomobildeki anne ve 2 çocuğu ...
Gaziantep'te orman ürünleri işleyen fabrikada yangın
YEREL HABERLER Gaziantep'te orman ürünleri işleyen fabrikada yangın
Mobilya fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Mobilya fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı
Gaziantep'te mobilya fabrikasında korkutan yangın
YEREL HABERLER Gaziantep'te mobilya fabrikasında korkutan yangın
Gaziantep TİM’deki ağırlığını arttırıyor
YEREL HABERLER Gaziantep TİM’deki ağırlığını arttırıyor
Milletvekili Taşdoğan’dan şampiyonlara tebrik
YEREL HABERLER Milletvekili Taşdoğan’dan şampiyonlara tebrik
Genç iletişimciler kep attı GAÜN'lü iletişimcilerde mezuniyet heyecanı
YEREL HABERLER Genç iletişimciler kep attı GAÜN'lü iletişimcilerde ...
Gaziantep Büyükşehir’den “Gazi Ekmek” müjdesi Gaziantepliye ekmek ucuza satılacak
YEREL HABERLER Gaziantep Büyükşehir’den “Gazi Ekmek” ...
Gaziantep’te eşinden ayrılan şahıs 6. katın balkonundan atladı Beton zemine çakılan 2 çocuk babası olay yerinde hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Gaziantep’te eşinden ayrılan şahıs 6. katın ...
Başkan Doğru’dan Şahin’e yatırım teşekkürü Doğru: “Araban’ın altyapı sorunu bitti”
YEREL HABERLER Başkan Doğru’dan Şahin’e yatırım teşekkürü Doğru: ...
Maymun çiçeği virüsü için alınabilecek önlemler
YEREL HABERLER Maymun çiçeği virüsü için alınabilecek önlemler
GİBTÜ’de beyaz önlük heyecanı
YEREL HABERLER GİBTÜ’de beyaz önlük heyecanı
Şahinbey'de hayvancılık gelişiyor
YEREL HABERLER Şahinbey'de hayvancılık gelişiyor
Gaziantep'te yapılacak Uluslararası Turizm Filmleri Festivali tanıtıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te yapılacak Uluslararası Turizm Filmleri ...
GTO'dan Yeşil Dönüşüm için teknoloji merkezi Yıldırım ''Yeşil dönüşüme ayak uydurmak zorundayız''
YEREL HABERLER GTO'dan Yeşil Dönüşüm için teknoloji merkezi Yıldırım ...
İnrahimli Spor Merkezi'nde dönem sonu heyecanı
YEREL HABERLER İnrahimli Spor Merkezi'nde dönem sonu heyecanı
GTB Akademi'den ''Kurum kültürü ve kurumsallaşma'' eğitimi
YEREL HABERLER GTB Akademi'den ''Kurum kültürü ve kurumsallaşma'' ...
Kursiyerlerin sanat eserleri görücüye çıktı Sergi açılışını Başkan Fadıloğlu yaptı
YEREL HABERLER Kursiyerlerin sanat eserleri görücüye çıktı Sergi ...
Arkeoloji dünyasının kalbi Ankara’da atacak
YEREL HABERLER Arkeoloji dünyasının kalbi Ankara’da atacak
Güneydoğu'nun ilk ultra trail koşusu Yesemek Açık Hava Müzesi'nde yapıldı
YEREL HABERLER Güneydoğu'nun ilk ultra trail koşusu Yesemek Açık ...
Gaziantep'te hasadı yapılan sarımsak tarlada 8, markette 35-40 lira
YEREL HABERLER Gaziantep'te hasadı yapılan sarımsak tarlada 8, ...
Şampiyonluk kupası Gaziantep'te Başkan Şahin ve Vali eşi Gülden Gül, şampiyon olan kadın futbolcuları çiçeklerle karşıladı.
YEREL HABERLER Şampiyonluk kupası Gaziantep'te Başkan Şahin ve Vali ...
2 ildeki kaçak sigara operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER 2 ildeki kaçak sigara operasyonunda 2 tutuklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.