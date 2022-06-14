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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Irak Yükseköğretim Başkanlığı'ndan Türkiye'ye işbirliği talebi

İHA

Irak'ın Gaziantep Başkonsolosu Hasan Abdulwahid Majeed, Irak Yükseköğretim Başkanlığı'nın iş birliği protokolünü Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özaydın'a teslim ederek, her iki ülke arasında lisans ve lisansüstü eğitim düzeyinde Gaziantep Üniversitesi ile işbirliği yapmak istediklerini söyledi.

Irak Yükseköğretim Başkanlığı'ndan Türkiye'ye işbirliği talebi

Irak'ın Gaziantep Başkonsolosu Hasan Abdulwahid Majeed, Irak Yükseköğretim Başkanlığı'nın iş birliği protokolünü Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özaydın'a teslim ederek, her iki ülke arasında lisans ve lisansüstü eğitim düzeyinde Gaziantep Üniversitesi ile işbirliği yapmak istediklerini söyledi.
Irak Gaziantep Başkonsolosu Hasan Abdulwahid Majeed, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Irak Yükseköğretim Bakanlığının işbirliği protokolünü Rektör Prof. Dr. Özaydın’a takdim eden Başkonsolos Hasan Abdulwahid Majeed, her iki ülke arasında lisans ve lisansüstü düzeyde Gaziantep Üniversitesi ile eğitim işbirliği yapmak istediklerini kaydetti. GaziantepBağdat arasında başlayan direkt uçuşların da işbirliği açısında büyük fırsat olduğunu ve bunun değerlendirilmesi gerektiğini belirten Başkonsolos Majeed, görüşmede Irakta başarı sıralamasında birinci sırada olan Teknoloji Üniversitesinin Türk öğrencilerini tam burslu olarak misafir edebileceklerini dile getirdi.
Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın ise iki ülke arasındaki eğitim işbirliğinin önemli olduğunu vurgulayarak, bu noktada Iraklı öğrencileri Gaziantep’te misafir etmekten mutluluk duyacaklarını ifade etti. Her iki ülkenin yüzyıllara dayanan bir kardeşliğinin olduğunu dile getiren Prof. Dr. Özaydın, bu bağların hem ekonomik hem de eğitim alanlarında güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. ‘Ana gibi yar Bağdat gibi diyar olmaz’ atasözünün ülkemizde dilden dile aktarıldığını ifade eden Prof. Dr. Özaydın, eğitim köprülerinin yeniden inşa edilmesi gerektiğini ve bu açıdan bu görüşmenin olumlu sonuçlarının ey yakın zamanda görüleceğini belirtti.
Öte yandan, Gaziantep Üniversitesi'nde alınacak kararın ardından protokolün her iki kurum tarafından imzalanarak hayata geçirileceği öğrenildi.

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