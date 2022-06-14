Üniversite personeline kalite yönetim sistemi eğitimi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) kalite çalışmaları çerçevesinde Kalite Güvence Birimi koordinesiyle Türk Standartları Enstitüsü Eğitimcisi Yılmaz Öztürk tarafından üniversitenin farklı birimlerinde görev yapan 60 personele TS ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi verildi.

Eğitim çalışmaları çerçevesinde, TS ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahip GAÜN Diş Hekimliği Fakültesi, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu, Kreş ve Anaokulu Müdürlüğü ile GAÜN Sporium birimlerine ek olarak Gaziantep Üniversitesinin tamamında Kalite Yönetim Sistemi kurulumu çalışmasına yönelik olarak gerçekleştirildi.

GAÜN İlahiyat Fakültesinde gerçekleştirilen eğitimde, TS ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının gerekliliklerinin yanı sıra Kalite Yönetim Sisteminin farkındalığı, dokümantasyonu ve iç tetkik hususlarına da eğitimde yer verildi. 2022 Yılı sonuna kadar tüm üniversite için sistem kurulumunun tamamlanması ve personel farkındalığının gelecek dönem verilecek eğitimlerle artırılması hedefleniyor.

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