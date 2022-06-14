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Rektör Dağlı'da öğrencilere YKS uyarısı Prof. Dr. Güner Dağlı: “Sınavlar, hayatınızda yeni bir dönemin başlangıcı olduğu gibi hiçbir şeyin de sonu değil”

İHA

Rektör Dağlı'da öğrencilere YKS uyarısı Prof. Dr. Güner Dağlı: “Sınavlar, hayatınızda yeni bir dönemin başlangıcı olduğu gibi hiçbir şeyin de sonu değil”

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, “Sınavlar, hayatınızda yeni bir dönemin başlangıcı olduğu gibi, hiçbir şeyin de sonu değil” dedi.
Prof. Dr. Dağlı, 1819 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilere başarı dileyerek, “Sevgili gençler hayallerinizin ve hedeflerinizin peşinden gidebilmenizin ve istediğiniz hayatı yaşayabilmenizin ilk adımı, sevdiğiniz mesleklerle ilgili eğitim almaktan geçiyor” ifadelerini kullandı.
Üniversite sınavlarında her yıl farklı ilgi alanları ve yetenekleri olan milyonlarca adayın ter döktüğünü anımsatan Prof. Dr. Dağlı “Bu sınav sizlerin mesleki yetkinlik kazanmanızın yanında, hayatınızın en güzel günlerini geçireceğiniz, kişiliklerinizin oturacağı ve yeteneklerinizi keşfedeceğiniz eğitim kurumlarına yolculuğunuzdaki en önemli basamaktır” diye konuştu.
“Uzun yıllardır bu sınav için hazırlık yapıyorsunuz ancak bu herkesin aynı başarıyı göstereceği anlamına gelmiyor” diyen Prof. Dr. Dağlı, şunları kaydetti:
“Bu aşamada elinizden gelenin en iyisini yapmanız, mutlu olacağınıza inandığınız ve severek yapabileceğinizi düşündüğünüz meslekler için eğitim almanız temeldir. Ne olursa olsun hiçbir şekilde motivasyonunuzu kaybetmeyin. Yaşamın her döneminde farklı sınavlarla karşı karşıya kaldığımızı unutmayın. Önemli olan hedeflerinize odaklanarak vazgeçmeden, sabır ve disiplinle çalışmaktır. SANKO Üniversitesi olarak kapılarımız sizlere daima açık. Ailelerinizi gururlandırmak ve emeklerinizin karşılığını almak için çıktığınız bu yolda hepinize başarılar diliyorum.”

Sanko Üniversitesi
SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Biyoistatistik alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji ile Beslenme ve Diyetetik alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor.
Ayrıca Tıp Fakültesi, 10 ana bilim dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme konusunda yetkilendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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