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Şehrin ayakkabısı Ideathon ile tasarlandı Acıoğlu: ''Fason üretimden, katma değer üreten ve yüksek marka değeri oluşturan şehir konumuna geçmeliyiz''

İHA

Şehrin ayakkabısı Ideathon ile tasarlandı Acıoğlu: ''Fason üretimden, katma değer üreten ve yüksek marka değeri oluşturan şehir konumuna geçmeliyiz''

Gaziantep Ticaret Odası iştiraklerinden Gaziantep Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM) tarafından “Şehrinin Ayakkabısını Sen Tasarla” sloganı ile ödüllü IDEATHON etkinliği düzenlendi.
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından fonlanan ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonundaki “Gaziantep ve Şanlıurfa İlleri İçin Ortak Kullanım Tesisleri Pilot Hibe Programı” çerçevesinde İpekyolu Kalkınma Ajansı, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve GETHAM iş birliğinde yürütülen “GETHAM; Girişimcilerin Merkezi” Projesi ile düzenlenen ve 2 gün süren IDEATHON etkinliği çeşitli bölgelerden katılımcılar, gözlemciler, akademisyenler ve mentörler eşliğinde tamamlandı.
Açılış konuşmalarını GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve GETHAM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Acıoğlu’nun gerçekleştirdiği Ideathon'a ICMPD’nin Enhancer Projesi girişimcilik bileşeni lideri Deniz Karcı Korfalı, Gaziantep Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Can Yenigün, Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt da katılarak takımlara destek verdiği etkinlikte, katılımcılar Prof. Dr. Mustafa Bayram ile “Girişimcilik Sohbetleri” yapma, Dr. Fatma Uskaner’den de başarılı bir iş kadını hikâyesi dinleme fırsatı buldu.
Kendi markasını oluşturmak isteyenlere davet
GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve GETHAM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Acıoğlu yaptığı açılış konuşmasında bugüne kadar yaptıkları tüm faaliyetlerin KOBİ ve Girişimcilerin katma değerli ürün ve hizmet geliştirmelerine, bölgede kültür, sanat, inovasyon, teknoloji ve yeni sektörlerin gelişimine destek vermek için olduğuna dikkat çekti.
“Kendi markasını oluşturmak isteyen ayakkabıcılarımızı GETHAM’a davet ediyorum” diyen Acıoğlu konuşmasında şunları söyledi:
''Gaziantep ayakkabı üretiminde ülkenin en güçlü üretim merkezi. Türkiye ayakkabı üretim kapasitesinin yüzde 55’i Gaziantep’te. Tek sıkıntımız birçok markanın üretim üssü olmamız. fason üretimden, katma değer üreten ve yüksek marka değeri oluşturan şehir konumuna geçmeliyiz. 2 gün sürecek Ideathon etkinliğimizin amacı da her şeyden önce sektörde bu konuda farkındalık oluşturmaktır.. Kendi markasını oluşturmak isteyen ayakkabıcılarımızı GETHAM’a davet ediyorum. Burası herkesin fikirden pazara hizmet alabileceği, “Açık İnovasyon ve Tasarım Kampüsü” olarak hizmetinizde.”
''dijital platform geliştirdik''
“GETHAM; Girişimcilerin Merkezi” projesi ile girişimcileri desteklemek üzere GETHAM hizmet binasında ortak kullanım alanları oluşturulduğunu belirten Acıoğlu, “Projede ayrıca yanında bölgemizde ilk defa uygulanan girişim ekosistemi için dijital platform geliştirildi. Bu platform ile bölgede KOBİ ve girişimcilerin GETHAM’ın teknolojik alt yapısı ile verdiği hizmetlerden doğrudan ve en hızlı şekilde faydalanması sağlanacak. Ayrıca Ideathon ve Creathon etkinlikleri ve çeşitli eğitim programları ile bölgede katma değeri yüksek ürün ve hizmetler geliştirilmesi için organizasyonlar düzenlenecek” dedi.
''Yeni öğrenme metotları ile sektörlere ve şehrimize fikirler geliştirebiliriz''
“KOBİ’ler, öğrenciler, tasarımcılar takımlarını kurarak şehre yakışan en iyi ürünü geliştirmeye çalıştılar” GETHAM Genel Müdürü Onur Akar ise Ideathon'un ardından şu değerlendirmelerde bulundu:
“Son dönemde sürekli duyduğumuz Ideathon, Creathon, Mechathon, Hackhathon gibi yarışma görünümlü fikir geliştirme metdoları ile sektör bazında yarışmacı takımlar ile yeni fikirler, tasarımlar ve katma değerli ürünler geliştirmek mümkün. 'Şehrinin ayakkabısını sen tasarla' İdeathonu ile yaptığımız da tam olarak buydu. Bölgemizin lokomotif sektörlerinden birisi olan ayakkabı sektöründe ilk defa, özgün tasarıma ve markaya odaklanmış bir yarışma düzenledik. Bu etkinlikte, KOBİ’ler, öğrenciler takımlarını kurarak şehre yakışan en iyi ürünü geliştirmeye çalıştılar. Gerçekten sonuçları hepimizi heyecanlandırdı ve motive etti. Bu tarz etkinlikleri farklı sektörlere uygulayarak stratejik ve katma değerli fikirleri yakalayabiliriz. Gerisini şehrimiz tamamlayacaktır.”
Ideahhon'da yaşananlar
“Şehrinin Ayakkabısını Sen Tasarla” fikir geliştirme maratonuna, farklı illerden ve Gaziantep’ten 18 Takım katıldı. Sektörden temsilcilerin de yer aldığı etkinliğe ayrıca öğrenciler, konuya ilgi duyan bireyler, çevre illerden programı incelemek ve gözlemci olmak için guruplar da katıldı. 2 Gün boyunca katılımcıların, kısa zaman içinde en iyi fikri oluşturabilmeleri için konusunda uzman eğitmenler tarafından, Problem Tespit etme, MVP Atölyesi ve Sunum Teknikleri eğitimleri verildi. Ayrıca, iki gün boyunca, öğrencilerin fikirlerini geliştirip sunum anına kadar en iyi sunumu yapabilmeleri için sahada neredeyse 24 saat mentör ve eğitmenler guruplara destek oldu. Katılımcıların zamanı verimli kullanması ve odaklarını dağıtması için GETHAM bahçesinde çadırlar kuruldu ve dinlenmeleri sağlandı. Ayrıca, katılımcıların gerek entelektüel gerek, bilgi ve tecrübelerini artırmak için Prof. Dr. Mustafa Bayram ile girişimcilik sohbetleri, Dr. Fatma Uskaner ile de başarılı bir iş kadınının hikâyesini anlattığı programlar gerçekleştirildi.
18 takımın katıldığı tasarım yarışmasında 12 Haziranda final sunumları yapılırken, dereceye giren takımlar ise jüri değerlendirmesi ile belirlendi. Birinci takım 4 bin TL, ikinci takım 3 bin TL ve üçüncü takım da 2 bin TL para ödülü kazanırken, sıralamada ilk altıya giren takımlar ise GETHAM’dan mentörlük ve prototip desteği ve ayakkabı fuarında GETHAM standında stant açma fırsatı yakaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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