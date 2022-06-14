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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAÜN İlahiyat Fakültesi’nde mezuniyet sevinci

İHA

GAÜN İlahiyat Fakültesi’nde mezuniyet sevinci

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi 20212022 eğitim öğretim yılı sonunda eğitimlerini başarıyla tamamlayan 350 öğrenci mezuniyetlerini coşkulu bir törenle kutladı.
GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen İlahiyat Fakültesi mezunlarından Ahmed Kasir’in Kur’anı Kerim Tilaveti ile başlayan törenin açılışında konuşan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık, ilahiyat alanının toplumumuzda ve dünyamızda çok önemli olduğunu söyledi. İnancımızın, düşüncemizin ilkelerini öğrenmenin bunu öğretmeye çalışmanın önemine değinen Prof. Dr. Sarıbıyık konuşmasında, “Öğrenme ve eğitim hiçbir zaman bitmez, ömür boyu devam eder. Soru sormak, doğru soruları sormak ilahiyat ilminde çok önemli. Kur’anı Kerim’in pek çok yerinde Rabbimiz bize soru sorarak gerçekleri ifade eder. Herkes bildiğinin alimidir. Bildiğiniz içerisinde özgüveninizin yüksek olması son derece önemli ama yolun başında olduğunuzu asla unutmayın. Allah Resulü ‘Ben şüphesiz güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim’ buyururken ahlakın yegâne paye olduğu, ahlaktan boşaltılmış bir dindarlığın asla dindarlık olmadığı ortadadır. Onun için toplumun bütün kesimlerine örnek olacaksak yüce ahlaka tabi olarak, talepkar olarak hareket etmek durumundayız" ifadelerini kullandı.

"Asıl amaç Allahın rızasını kazanmak olmalı"
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akbaş mezun öğrencilere başarılar dileyerek konuşmasında, “Beş yıllık bir eğitimin ardından mezun oldunuz. Bu beş yıl içerisinde başta Allah’ın ayetlerini ve Son Elçi’nin hadislerini öğrendiniz. Bundan sonra yapacağınız en güzel şey burada öğrendiğiniz hakikatleri toplumla paylaşmak olacaktır. Zira Rabbimiz ‘Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun’ buyurmaktadır. Siz de bu topluluk olacaksınız. Bu faaliyeti yaparken en büyük yardımcınız Allah olacaktır. Rabbim bu hayırlı amelde sizleri başarılı kılsın. Hakkı savunurken hiç kimseden korkmayınız.”
Fakülteyi dereceyle bitirmenin gururunu yaşayan İlahiyat Fakültesi Türkçe Programı Birincisi Nurselin Yalçın ise konuşmasında, “Asıl amacımız fakülteyi dereceyle bitirmek, istediğimiz yere atanmak, ev, araba almak olmamalı. Bizi yokluktan varlığa getiren Allah’ın rızasını kazanmak olmalı. Saydığım dünyevi zenginlikler bu yüce amaç için ancak birer araç olabilir. Rabbim hepimizi razı olduğu kullardan eylesin” şeklinde konuştu.

"Sevinç sorumluluk duygusuyla çevrilmelidir.
İlahiyat Fakültesi Arapça Programını tamamlayarak dereceyle mezun olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Arapça Programı Birincisi Mülhem Safi ise, “Sevinç sorumluluk duygusuyla çevrilmelidir. Öğrendiklerimize göre hareket etmek, kendimizi ailemizi ve topluluğumuzu ıslah etmek, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak, her yerde Hakkı söylemek büyük bir sorumluluk. Eğitimimizi Arapça dili ile tamamlamamıza imkan sunan Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne, dekanımıza, İlahiyat fakültesine; bizlere bilgi ve tecrübelerini aktarmakta sabır gösteren tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Açılış konuşmaları sonrasında İlahiyat Fakültesi Türkçe ve İngilizce Programlarından dereceyle mezun olan öğrencilere GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Eyüp Tanrıverdi, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akbaş ile öğretim üyeleri tarafından plaket ve diplomaları verildi. İlahiyat Fakültesi Türkçe ve İngilizce Programları birincileri kütüğe plaket çaktı. Mezun olan öğrencilerin hazırladığı sinevizyon gösterimi sonrasında gerçekleştirilen ilahi ve şiir dinletisi de katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. İlahiyat Fakültesi Mezuniyet Töreni, mezun olan öğrencilere GAÜN üst yöneticileri ile öğretim üyeleri tarafından diplomalarının verilmesi sonrasında gerçekleştirilen kep atma töreni ile sona erdi.

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