Yesemek Ultra-Trail düzenlendi



GAZİANTEP, (DHA) Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk ultra-trail koşusu, Gaziantep Yesemek Rotary Derneği organizatörlüğünde gerçekleştirildi. Etkinlik, Türkiye'nin ilk dog trail (köpeğinizle patika koşusu) olma özelliğini taşıyor.

Gaziantep Yesemek Rotary Derneği, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk ultra-trail koşusunu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İslahiye Kaymakamlığı ve İslahiye Belediyesi'nin destekleriyle geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdi. 11 kategoride yaklaşık 500 koşucu ve 1000'e yakın misafirin katıldığı organizasyon, Sercan Budak konseriyle son buldu.

Etkinliği organize ederken antik dünyanın "İlk açık hava heykel atölyesi" olma özelliği taşıyan Yesemek'in tarihi güzelliğini tanıtmayı hedeflediklerini belirten Gaziantep Yesemek Rotary Derneği Dönem Başkanı Hakan Maraş, "Organizasyon ile kadim levant koridorunun kuzey ucunda bulunan doğal ve tarihi zenginliğiyle İslahiye Ovası ile Yesemek Antik Heykel Atölyesi'nden Tilmen Höyüğü'ne kadar olan bölgeyi tanıtmayı hedefliyoruz" dedi.

Yesemek Ultra-Trail'de birinci olan sporcular şu şekilde:

65k Erkekler Eyüp Kutluhan Doğan

65k Kadınlar Elena Polyakova

45k Erkekler Harun Erbil

45k Kadınlar Çiğdem Topatan

22k Erkekler Mestan Turhan

22k Kadınlar Şenay Çiçek

10k Erkekler Mehmet Fatih Yıldız

10k Kadınlar Gamze Turhan

5k Erkekler Fatih Akkök

5k Kadınlar Gülsah Söğüt

Dog 10k ibrahim Halil ÖzçevikDHA-Spor Türkiye-Gaziantep

2022-06-14 19:09:34



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