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Yesemek Ultra-Trail düzenlendi

DHA

Yesemek Ultra-Trail düzenlendi


GAZİANTEP, (DHA) Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk ultra-trail koşusu, Gaziantep Yesemek Rotary Derneği organizatörlüğünde gerçekleştirildi. Etkinlik, Türkiye'nin ilk dog trail (köpeğinizle patika koşusu) olma özelliğini taşıyor.
Gaziantep Yesemek Rotary Derneği, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk ultra-trail koşusunu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İslahiye Kaymakamlığı ve İslahiye Belediyesi'nin destekleriyle geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdi. 11 kategoride yaklaşık 500 koşucu ve 1000'e yakın misafirin katıldığı organizasyon, Sercan Budak konseriyle son buldu.
Etkinliği organize ederken antik dünyanın "İlk açık hava heykel atölyesi" olma özelliği taşıyan Yesemek'in tarihi güzelliğini tanıtmayı hedeflediklerini belirten Gaziantep Yesemek Rotary Derneği Dönem Başkanı Hakan Maraş, "Organizasyon ile kadim levant koridorunun kuzey ucunda bulunan doğal ve tarihi zenginliğiyle İslahiye Ovası ile Yesemek Antik Heykel Atölyesi'nden Tilmen Höyüğü'ne kadar olan bölgeyi tanıtmayı hedefliyoruz" dedi.
Yesemek Ultra-Trail'de birinci olan sporcular şu şekilde:
65k Erkekler Eyüp Kutluhan Doğan
65k Kadınlar Elena Polyakova
45k Erkekler Harun Erbil
45k Kadınlar Çiğdem Topatan
22k Erkekler Mestan Turhan
22k Kadınlar Şenay Çiçek
10k Erkekler Mehmet Fatih Yıldız
10k Kadınlar Gamze Turhan
5k Erkekler Fatih Akkök
5k Kadınlar Gülsah Söğüt
Dog 10k ibrahim Halil ÖzçevikDHA-Spor Türkiye-Gaziantep
2022-06-14 19:09:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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