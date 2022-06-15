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Şehitkamil'de öğrenim gören 124 bin öğrenciye karne hediyesi

İHA

Şehitkamil'de öğrenim gören 124 bin öğrenciye karne hediyesi

Şehitkamil Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde yer alan 153 ortaokul ve lisede öğrenim gören 124 bin 122 öğrenciye karne hediyesi olarak oyun merkezi ve lunapark bileti armağan edildi. Geleneksel hale gelen karne hediyesi uygulamasıyla yüz binlerce öğrenci, yaz tatilinde birbirinden renkli anılar biriktirecekler.
Şehitkamil Belediyesi, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep M1 AVM yönetiminin imza altına aldığı protokolle geleneksel hale gelen karne hediyesi uygulaması ile 20212022 eğitimöğretim yılının sonunda, Şehitkamil ilçe sınırları içerisinde yer alan 153 ortaokul ve lisede öğrenim gören 124 bin 122 öğrenci, M1 AVM içerisinde yer alan oyun merkezi ve lunaparkta heyecanlı ve bir o kadar da renkli etkinliklere katılacaklar. Merveşehir Ortaokulu’nda düzenlenen karne hediyesi dağıtım törenine Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halit Ateş, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Gaziantep M1 AVM Müdürü Sait Gizir, Kılıç Lunapark İşletmecisi Nuri Kılınç ve Uzay Gemisi Oyun Merkezi İşletmecisi Mustafa Kursav katıldı.
Sınıfları gezen Kaymakam Ömer Kalaylı ile Başkan Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin eğitimleri ile ilgili sorular soran Kaymakam Kalaylı ve Başkan Fadıloğlu, öğrencilerle sohbet etti. Kalaylı ile Fadıloğlu, daha sonra öğrencilere karne hediyesi olarak oyun merkezi ve lunapark bileti armağan etti.
''Eğlenceli bir tatil geçirecekler''
Pandemi nedeniyle çocukların yaklaşık 2 yıldır etkinliklerden uzak kaldıklarını kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Geleneksel hale getirmiş olduğumuz bu etkinlik, pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamıyordu. Tabii çocuklarımız, 2 yıl uzaktan eğitimle baş başa kaldılar. Örgün öğretime geçtikten sonra inşallah bundan sonra bir sıkıntı yaşamadan çocuklarımızın hem eğlenmesini hem öğrenmesini istiyoruz. Eğitim dönemimizin sonunda çocuklarımıza lunapark ve oyun merkezi biletlerini Sayın Kaymakamımızın başkanlığında ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz iş birliğinde dağıtıyoruz. Bu konuda destek veren hem M1 AVM’ye hem de lunapark işletmecisine teşekkür ediyorum. Onlar da katkı koydular, sağ olsunlar. İnşallah çocuklarımızın bu eğitim döneminden sonra eğlenceli bir süreç yaşamasını istiyoruz. Bundan sonraki süreçte de burada yine hocalarımızla irtibata geçerek, tatillerinde de bol bol kitap okumaları noktasında okul kütüphanelerimize destek vereceğiz. O ihtiyaçlarını da gidermeye gayret göstereceğiz. İnşallah bundan sonraki süreçte de Sayın Valimizin, Sayın Kaymakamımızın koordinasyonunda eğitime verilebilecek her türlü desteği vereceğiz” ifadelerini kullandı.
''Öğrencilerin moral ve motivasyonunu arttırmak istiyoruz''
Şehitkamil Belediyesinin eğitime verdiği desteğe vurgu yapan Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, “İnşallah 17 Haziran Cuma günü öğrencilerimize karnelerini vermiş olacağız. Ben tüm öğretmenlerimize, bu eğitim ve öğretim yılı boyunca yapmış oldukları özveriden dolayı, sundukları bu güzel çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Şehitkamil’de de Şehitkamil Belediyesi tarafından öğrencilerimize karne hediyesi olarak ücretsiz oyun merkezi ve lunapark biletleri verilecek. Bugün de temsili olarak Merveşehir Ortaokulu’nda öğrencilerimize bunları takdim ettik. Ortaokulda 74 bin, lisede 50 bin olmak üzere toplamda 124 binin üzerinde öğrencimize karne hediyeleri teslim edilecek. Öğrencilerimiz bir taraftan yaz tatilinde dinlenirken, bir taraftan da aileleriyle birlikte bu oyun merkezlerine giderek, güzel ve eğlenceli vakit geçirmiş olacaklar. Ben, Şehitkamil Belediye Başkanımıza böylesine anlamlı desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu tür hediyeler, öğrencilerimizin moral ve motivasyonlarının artmasına vesile olan çalışmalardır. Bu eğitimöğretim yılı boyunca da eğitim konusunda belediyemizin çok büyük desteğini gördük, lojistik desteğini gördük, maddi ve manevi desteğini gördük. Ben tekrar eğitimcilerimize, okullarımıza ve öğrencilerimize vermiş oldukları destekten dolayı Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Şehitkamil Belediyesinin her zaman kurumlar arası işbirliğine önem verdiğini belirten Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, “Her zaman olduğu gibi bugün de Şehitkamil Belediyemiz ile kurumlararası işbirliğine dayalı olarak bir program gerçekleştirdik. Bu program çerçevesinde 153 okulumuzda, 124 bin öğrencimize, karne hediyelerini dağıtıyoruz. Ben bu anlamda hem öğrencilerimiz adına hem de velilerimiz adına Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğrenciler ve öğretmenler ile birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

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