Gaziantep'te ''Gez Sen Türkiye'' Fotoğraf sergisi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Turizm Filmleri Festivali çerçevesinde “Gez Sen Türkiye” Fotoğraf Sergisi düzenlendi.

Gaziantep’in kültürel ve tarihi zenginliğini yerli ve yabancı yönetmenlere tanıtmak ve bölgenin yeni filmlere ilham kaynağı olmasını sağlamak açısından önem taşıyan Uluslararası Film Festivali’nin ilk programı olan fotoğraf sergisi Botanik Bahçesi’nde düzenlenen törenle açıldı. Günübirlik düzenlenen sergiye katılan ulusal ve uluslararası sinema profesyonelleri Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne 2018'de layık görülen İzzet Keribar'ın da fotoğraflarının yer aldığı Türkiye ve Gaziantep’i anlatan 110 fotoğrafı inceleme fırsatı buldu. Sergiyle tarihi, kültürel, mimari, ekonomik ve turistik varlıklarıyla Türkiye’nin uluslararası marka değerine katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Açılışta konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, “Gaziantep’te olduğunuz, sizi ağırladığımız için mutluyuz. Beraber olduğumuz bu süreçte birçok etkinlik yapacağız. Hem neşeli hem de sürprizli mekanlar göreceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.