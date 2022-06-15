Bağ evi inşaatında akıma kapılan elektrik ustası öldü

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Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te bağ evi inşaatında tesisat döşerken akıma kapılan elektrik ustası Suriye uyruklu Eymen Ahmed (34) hayatını kaybetti.

Dün akşam Zeytinli Mahallesi'ndeki elektrik ustası 4 çocuk babası Eymen Ahmed, bir bağ evinde tesisat döşerken akıma kapıldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bağ evine giden sağlık ekipleri, Eymen Ahmed'in hayatını kaybettiğini belirledi. Eymen Ahmed'in cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2022-06-15 12:37:32



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