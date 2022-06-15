Ali, 4 günlük yaşam savaşını kaybetti

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Kadir ÇELİK/NURDAĞI(Gaziantep),(DHA)GAZİANTEP´in Nurdağı ilçesinde devrilen motosikletinden savrularak ağır yaralanan Ali İlhan Ceylan (16), 4 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, 11 Haziran´da Bahçelievler Mahallesi´nde meydana geldi. Ali İlhan Ceylan yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp devrildi. Kazada yola savrularak ağır yaralanan Ceylan, ambulansla Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ceylan, bu sabah doktorların müdahalesine karşın hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren Ceylan'ın cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK

2022-06-15 12:49:55



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