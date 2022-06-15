Başkan Kadooğlu ilk bine giren ihracatçıları kutladı Kadooğlu: “Global sorunlara rağmen ihracatı arttırmayı sürdürüyoruz”

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Celal Kadooğlu, Türkiye’nin en büyük 1000 ihracatçısı arasına girme başarısı gösteren Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 86 firmayı kutladı.

TİM tarafından 2021 verileri göz önüne alınarak açıklanan Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştiren ilk bin firması arasında sıralamaya giren farklı sektörlerde faaliyet gösteren Güneydoğulu ihracatçıları kutlayan Başkan Celal Kadooğlu “Dünya genelinde yaşanan pandemiye rağmen yatırımları, istihdamları ve ihracatlarıyla ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan ihracatçılarımızı kutluyorum” dedi.

Türkiye’nin en büyük 1000 ihracatçısı arasına girme başarısı gösteren Güneydoğu Anadolu bölgesinden toplam 86 firma bulunduğunu ifade eden Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Celal Kadooğlu “2021 yılının zorlu koşullarına rağmen, dünya genelinde karşılaştıkları birçok sorunu aşarak gerçekleştirdikleri ihracatla ülkemize döviz kazandırmayı sürdüren ihracatçılarımız elde ettikleri başarılardan dolayı kutluyorum. Türkiye’nin 2021 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren ilk bin firması arasına Gaziantep’ten 71, Kahramanmaraş’tan 9, Mardin’den 4, Adıyaman ve Malatya’dan da birer olmak üzere toplam 86 firmamız başarıyla girmiştir. İhracatçılarımızın dünya pazarlarında karşılaştıkları zorlukları, daha fazla ihracat gerçekleştirebilmek için sarf ettikleri çabaları ve üstün gayreti yakından biliyoruz. Türkiye’yi ihracat üssü haline getirme çabası gösteren ve bu yolda özverili çalışmalarıyla ülke ekonomimizin en önemli dinamikleri haline gelen bütün ihracatçılarımızı kutluyor, 2022 yılında hedeflenen ihracatımızın artarak devam etmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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