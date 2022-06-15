GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarını uğurladı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Fen Edebiyat Fakültesi, 20212022 akademik yılı sonunda eğitimlerini başarıyla tamamlayan 467 öğrenci, mezuniyetlerini coşkulu bir törenle kutladı. Dört yıllık eğitimin ardından mezun olan öğrenciler, diplomalarını alarak meslek hayatına ilk adımlarını attı.

Mezuniyet töreninin açılışında öğrencilere seslenen Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kötük, Türkiye'deki güçlü üniversitelerin birinden mezun olmalarının haklı gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, eğitim hayatını başarıyla tamamlayan mezun öğrencileri tebrik etti. Prof. Dr. Murat Kötük, “Hayatınızdaki önemli dönüm noktalarından biri olan üniversite eğitiminizi başarıyla tamamladınız. Gençler, sizlere bir şeyi hatırlatmak isterim; artık mensubu ve mezunu olduğunuz bölümlerdeki hocalarınızla meslektaşsınız. Üniversite hayatının sadece akademik eğitimle sınırlı olmadığını, bulunduğunuz ortamda kazandığınız vizyon ve değerlerin de bu eğitimin ayrı bir parçası olduğunu unutmamanız gerekir. Gaziantep Üniversitesinden mezun olmanın ayrıcalıklarını mutlaka yaşayacaksınız. Üniversite eğitim süreçlerimiz hayatımızda önemli kararlar alabilmemizi sağlayan ciddi bir dönemdir. Aldığınız diplomanın sizlerin hayatında ve özellikle de meslek hayatınızda kullanacağınız bir anahtar olduğunu unutmayalım” şeklinde konuştu.

Fen Edebiyat Fakültesi öğrencileri adına konuşan Ali İslam, eğitim ve kariyer imkânlarından dolayı Gaziantep Üniversitesi mezunu olmasından dolayı gurur duyduğunu ifade etti. Ali İslam, “Öğrenimiz süresince bizleri geleceğe güvenle adım atacak bilimsel donanım kazandıran fakültemizin değerli hocalarına şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” dedi.

GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen tören, mezun olan öğrencilerin mezuniyet belgelerini alması ve keplerini havaya atmasıyla sona erdi.

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