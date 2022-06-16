Gaziantep'te dünyaca ünlü Türk arpist ve flüt sanatçısından unutulmaz konser

Dünyaca ünlü Türk arpist Merve Kocabeyler ile solo flüt sanatçısı Bülent Evcil, Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen konserde sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Uluslararası yarışmalardan ödüllerle dönen başarılı genç kuşak arpisti Merve Kocabeyler, dünyaca ünlü flüt virtüözü Sir James Galway tarafından 'jenerasyonunun en iyi flütçüsü' olarak tanımlanan İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası solo flüt sanatçısı Bülent Evcil ile Bach’tan Ravel’e uzanan geniş bir repertuarla Gazianteplilerle buluştu. Şehitkamil Sanat Merkezi’nde (ŞSM) gerçekleştirilen konserde Christoph Willibald Gluck, Orfeo ve Euridice Operası'ndan “Kutsal Ruhların Dansı”, Johann Sebastian Bach, La Minör “Partita”, BWV 1013 flüt sanatından “Sarabande”, J.S. Bach, Sanat BWV 1033, Gabriel Faure, “Apres unreve”, op.7 No.1, Jacques Ibert, Entr’acte, Ekaterine WalterKühne, Çaykovski’nin Eugene Onegin Operası'ndan temalar üzerine Fantezi, op.81, Claude Debussy, solo flüt için Syrinx, L.129, Maurice Ravel, Habanera formunda parça Giulio Briccialdi, Venedik Karnavalı, op.78 eserleri yorumlandı.



"Bu güzel sanat merkezinde konser vermek bizi çok mutlu etti2

Şehitkamil Belediyesi tarafından tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulan Şehitkamil Sanat Merkezi’ne ilişkin “Harika bir salon olmuş” yorumunu yapan Bülent Evcil, “Her şeyden önce ben ve Merve burada sizlerle beraber olmaktan çok mutluyuz. Bu güzel sanat merkezinde konser vermek bizi çok mutlu etti. Harika bir salon olmuş. Bütün emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyoruz. Bir duyum daha aldık, opera salonu yapılıyormuş. İnşallah davet edilirsek orada da sizlerle birlikte olmayı çok isteriz. Sanata yapılan her yatırıma minnet duyuyoruz, çok mutlu oluyoruz ve bu durum biz sanatçıları motive ediyor. Ben, bizleri sizlerle buluşturan Şehitkamil Belediyemize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konser sonunda Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Ceyda Gürsel tarafından Merve Kocabeyler ile Bülent Evcil’e çiçek takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.