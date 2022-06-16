Uluslararası turizm filmleri festivali, manga konseriyle taçlandı Ünlü müzik grubu manga, binlerce Gaziantepliyle festival parkı coşturdu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Turizm Filmleri Festivali çerçevesinde sahne alan rock müziğin sevilen grubu Manga, binlerce Gazi şehirliye müzik şöleni yaşattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla İstanbul ve Nevşehir’den sonra ilk kez Gaziantep’te gerçekleşen festivalde sahne alan ünlü müzik grubu Manga, “Dursun Zaman, Cevapsız Sorular, Bir Kadın Çizeceksin, Evdeki Ses, Beni Benimle Bırak, Dünyanın Sonuna Doğmuşum” gibi rock müziğe damga vuran şarkılarını seslendirdi. Dinleyiciler, yaklaşık 2 saat süren konserde grubun solisti Ferman Akgül’e birçok parçada eşlik etti.

Sahne performansıyla binlerce müzikseveri bir kez daha kendisine hayran bırakan Manga’ya konser sonunda çiçek takdim eden Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, Manga konseriyle taçlanan bu festivalin Gaziantep’in tanıtılmasında büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Manga’nın solisti Ferman Akgül ise, Gazianteplilere çok güzel bir şehirde yaşadıklarını söyleyerek, “Bizi tekrar Gaziantep’e davet ettiğiniz için teşekkürler. Uluslararası bir organizasyon için bugün buradayız. Bu festivalde emeği geçen herkese Manga’dan bir şarkı armağan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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